快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

在哪都要追劇！Tesla 首推車內移動電影院

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
在哪裡都要追劇（Tesla提供）
在哪裡都要追劇（Tesla提供）

追劇不再是宅在家的專利，在哪都要追劇！Tesla 首推車內移動電影院。Tesla 根據台灣車主問卷調查，統計全台車主使用劇院模式習慣與「前十大追劇排行榜」，同時首次推出「Tesla 移動電影院」活動，只要分享自己夢想中的創意「移動電影院」追劇地點與私藏片單，即有機會透過 Tesla App 遠端解鎖，以零接觸方式進入 Model 3 移動電影院。

根據統計，台灣車主最愛的劇集前三名分別是十分經典的「紙房子」、「絕命毒師」，以及這兩年廣受歡迎的韓劇「機智醫生生活」。此外，在所有 Tesla 車款當中，劇院模式最受 Model 3 車主歡迎，超過 70% 的車主每週至少觀看一次以上，有別於 Model X 車主多與親友同賞，超過 60% 的 Mode 3 車主較喜歡獨自觀看。

除此之外，Tesla 車主最常在車內追劇的時機依序為：「超級充電時」、「等候接送親友或小孩時」以及「想在車內獨處時」，部分車主也提及，由於充電時間較短，在充電期間通常會選擇接續觀賞或挑選較短的影劇，甚至有車主分享，因為在家中需要與家人同步追劇，在車上充電時，才能完全依自己的喜好做選擇。

Tesla 三款車型的車主對影劇類別的喜好也大不相同，其中，Model 3 車主最喜歡的電視劇為「犯罪」類別，排名第一的經典西班牙影集「紙房子」同時也是所有片單中受到最多人歡迎的選擇。特別的是，早期的 Model S 與 Model X 車主都偏好「科幻/奇幻」類別，奇幻劇集「獵魔士」與著名的好萊塢科幻片「駭客任務」皆榜上有名。

全台車主前十大最受歡迎影劇涵蓋歐美、台、韓、日劇，依序為「紙房子」、「絕命毒師」、「機智醫生生活」、「亞森羅蘋」、「屍戰朝鮮」、「黑道律師文森佐」、「AV 帝王」、「鹿角男孩」、「愛的迫降」以及今年十分具有話題性的台劇「火神的眼淚」。

Tesla 電影

延伸閱讀

和運租車跨足電動車領域　成為TESLA租賃夥伴

影／真的有內建神秘模式嗎？? 來看這些車主把Tesla Model 3當船開

新北電影院有條件開放 戶外運動這些不開放

Tesla執行長馬斯克：年底開放其他品牌電動車使用超級充電站

相關新聞

台鐵EMU3000新型城際列車抵台 春節前投入2列營運

交通部台鐵局首批EMU3000新型城際列車於今(30)日上午抵台，交通部王國材部長親臨花蓮港8號碼頭視導列車卸船作業。王...

東台南副都心的潛力區 「權利變換」創造多方共贏效益

國防部軍備局近年積極推動營改土地資產活化，台南市都發局協助並合作辦理東區平實營區R10、R11、R12街廓公辦都市更新，...

散裝船股王搶造節能船 不只環保更是生存問題

「以前我在訂造節能船時，同業笑我：肖ㄟ（台語：瘋子）！市場這麼差，你還不多存點錢，造什麼節能船？」散裝航運股王慧洋海運董事長藍俊昇，與商周4個小時的訪談中，重複了10次股神巴菲特的經典名言：「潮水退了，就知道誰沒穿褲子！」

房市榮景持續…銀行主管打問號

本土疫情拉警報，房市交易照常熱滾滾。對於6月不動產放款持續飆新高，房貸指標銀行主管分析，主要有三大原因，一是房地合一2....

長榮長賜輪 重回運力團隊

長榮海運第一艘2.4萬TEU（20呎櫃）的新船已經交船，正在亞洲載貨的途中，預計8月5日抵達台北港，長榮運力將如虎添翼；...

遠東新眼光放遠 設「未來研究」部門

遠東新超前部署，徐旭東提「三個重點、一個未來」。遠東新董事長徐旭東表示，遠東新未來發展三重點，原料走向綠化（環保）、營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。