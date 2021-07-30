追劇不再是宅在家的專利，在哪都要追劇！Tesla 首推車內移動電影院。Tesla 根據台灣車主問卷調查，統計全台車主使用劇院模式習慣與「前十大追劇排行榜」，同時首次推出「Tesla 移動電影院」活動，只要分享自己夢想中的創意「移動電影院」追劇地點與私藏片單，即有機會透過 Tesla App 遠端解鎖，以零接觸方式進入 Model 3 移動電影院。

根據統計，台灣車主最愛的劇集前三名分別是十分經典的「紙房子」、「絕命毒師」，以及這兩年廣受歡迎的韓劇「機智醫生生活」。此外，在所有 Tesla 車款當中，劇院模式最受 Model 3 車主歡迎，超過 70% 的車主每週至少觀看一次以上，有別於 Model X 車主多與親友同賞，超過 60% 的 Mode 3 車主較喜歡獨自觀看。

除此之外，Tesla 車主最常在車內追劇的時機依序為：「超級充電時」、「等候接送親友或小孩時」以及「想在車內獨處時」，部分車主也提及，由於充電時間較短，在充電期間通常會選擇接續觀賞或挑選較短的影劇，甚至有車主分享，因為在家中需要與家人同步追劇，在車上充電時，才能完全依自己的喜好做選擇。

Tesla 三款車型的車主對影劇類別的喜好也大不相同，其中，Model 3 車主最喜歡的電視劇為「犯罪」類別，排名第一的經典西班牙影集「紙房子」同時也是所有片單中受到最多人歡迎的選擇。特別的是，早期的 Model S 與 Model X 車主都偏好「科幻/奇幻」類別，奇幻劇集「獵魔士」與著名的好萊塢科幻片「駭客任務」皆榜上有名。

全台車主前十大最受歡迎影劇涵蓋歐美、台、韓、日劇，依序為「紙房子」、「絕命毒師」、「機智醫生生活」、「亞森羅蘋」、「屍戰朝鮮」、「黑道律師文森佐」、「AV 帝王」、「鹿角男孩」、「愛的迫降」以及今年十分具有話題性的台劇「火神的眼淚」。