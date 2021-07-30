劍湖山搶解封商機 推出防疫方案

7月27日起全台調降為二級警戒，劍湖山世界全面搶攻暑假出遊商機，推出防疫也要好好玩，「FUN心打水戰，清涼消暑一夏」。劍湖山世界歡度35週年生日慶，生日有「8」，憑證購票，立馬享消暑價350元。感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警消憑證購票只要199元。

劍湖山世界（5701）經理張華紋表示，劍湖山世界成立於民國75年8月7日，今(110)年歡度成立35週年，邀請生日號碼有1個「8」(限民國年、月、日)以及民國75年出生者，憑證購票只要350元，除此還推出全民全日暢玩499元(原價899元)，13：00後，午後票優惠399元。

在8月份炎炎夏日，將開啟大船塢「溼FUN壓力」，戲水時不限制穿著泳衣帽，但須全程配戴口罩及面罩。大船塢每整點開放50分鐘後，進行防疫消毒清場，就是要讓大家安心一夏。除此之外，也特別規劃「盛夏清涼水戰」，平日兩場、假日三場，每場次皆會送出玩水組(水槍與面罩乙組)，數量有限，贈完為止，快來劍湖山打場清涼水戰消暑一下。

劍湖山世界防疫不防藝，即日起天天有表演，週一至週五每天兩場；週六日三場，於維京舞台規劃以特技、勁歌熱舞與奇幻魔術交織而成的戶外精彩表演，歡迎大家打水戰之餘，也可以欣賞表演。