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劍湖山搶解封商機 推出防疫方案

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
防疫也要好好玩一夏，推出「盛夏清涼水戰」，快來劍湖山打場清涼水戰消暑一下。業者提供
防疫也要好好玩一夏，推出「盛夏清涼水戰」，快來劍湖山打場清涼水戰消暑一下。業者提供

7月27日起全台調降為二級警戒，劍湖山世界全面搶攻暑假出遊商機，推出防疫也要好好玩，「FUN心打水戰，清涼消暑一夏」。劍湖山世界歡度35週年生日慶，生日有「8」，憑證購票，立馬享消暑價350元。感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警消憑證購票只要199元。

劍湖山世界（5701）經理張華紋表示，劍湖山世界成立於民國75年8月7日，今(110)年歡度成立35週年，邀請生日號碼有1個「8」(限民國年、月、日)以及民國75年出生者，憑證購票只要350元，除此還推出全民全日暢玩499元(原價899元)，13：00後，午後票優惠399元。

在8月份炎炎夏日，將開啟大船塢「溼FUN壓力」，戲水時不限制穿著泳衣帽，但須全程配戴口罩及面罩。大船塢每整點開放50分鐘後，進行防疫消毒清場，就是要讓大家安心一夏。除此之外，也特別規劃「盛夏清涼水戰」，平日兩場、假日三場，每場次皆會送出玩水組(水槍與面罩乙組)，數量有限，贈完為止，快來劍湖山打場清涼水戰消暑一下。

劍湖山世界防疫不防藝，即日起天天有表演，週一至週五每天兩場；週六日三場，於維京舞台規劃以特技、勁歌熱舞與奇幻魔術交織而成的戶外精彩表演，歡迎大家打水戰之餘，也可以欣賞表演。

劍湖山世界經理張華紋說，民眾除了到腹地廣大、空氣清新的劍湖山世界，大口森呼吸，FUN心玩設施、室內餐廳也對外開放，讓民眾也可安心用餐，另外，園區網拍級景點-女神許願池、紫愛紫藤花廊等美景，民眾可於8月底前來拍照打卡上傳，大家來當網美、衝設施、打水戰之餘，也會提醒民眾一起落實防疫工作，配合入園實聯制、全程佩戴口罩、入口處量測體溫、保持社交距離等防疫規範，一起安全享樂，守護台灣。

防疫，也要好好玩一夏！8月來劍湖山 生日有「8」 消暑價350元。業者提供
防疫，也要好好玩一夏！8月來劍湖山 生日有「8」 消暑價350元。業者提供

劍湖山世界

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