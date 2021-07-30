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總太地產股東會通過每股配息4.4元 配發率近九成

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

總太地產（3056）2020年合併營收達46.84億元、年增25.1%，稅前淨利12.72億元、年增150.4%，每股稅後純益4.9元，創7年來新高；今(30)日召開股東常會，經股東爭取加發並表決後，通過配發現金股利由原訂的3元加碼至4.4元，配發率高達89.79％。

總太近年積極推案，看準北屯廍子重劃區環境價值的發展潛力，深耕8年累積6,000戶銷售實績。其中，「總太2020」案量近千戶、總銷達60億元，自去年第4季至今年第1季跨年度交屋入帳。

在建工程則以北屯區「共好MELODY」、「總太聚作」為主，「共好MELODY」總銷22億之、目前已銷售95成，「總太聚作」總銷達67億元，住宅部分已在去年11月全數完銷，兩案預計2022年下半年交屋。

針對2021年推案進度，延續「心生活美學聚落」開發主軸，系列造鎮案第三、四期「心之所向」接力登場，總銷金額高達156億元，其基地位於環太東路、面積超過1.1萬坪，全案含店面共1,862戶，為旗下建案最大量體，住宅產品規劃24至38坪、2至3房，每坪售價23萬至27萬元，進場3個多月已銷售破900戶。

除了深耕北屯外，總太地產持有水湳經貿園區兩塊基地，包括鑫新平段約2,775坪基地，位於敦化路、敦化一路口四面街廓，以及中央公園第一排的文商段53地號土地、面積約640坪，目前皆已申請建照，預計將於2022年推出。

法人表示，現階段市場資金充裕，通膨更加彰顯資產保值性與絕佳地段雋永性，2022年更是水湳經貿園區重大公共建設預計落成的重要時間點，屆時各普立茲克獎建築巨擎的作品矗立，即將為城市核心最珍貴的低碳生活示範區創下獨一無二的不朽價值。

重劃區

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