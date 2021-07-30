十家企業進駐經濟部工業區 創造550人就業機會

經濟部工業局近日租售審查會議通過，台達電子（2308）、新碩先進化工、三義鋼鐵、謙伸等十家企業承租購地案，將分別進駐中壢工業區、台南科技工業區的台日創新園區（TJPark）、彰濱工業區崙尾西一區及鹿港西三區等產業園區，租購土地面積廣達17公頃，預計投資金額約80億元，可創造550人就業機會。

工業局面對全國疫情警戒第三級，仍持續已開發工業區活化用地作業，提供台商回台投資設廠。北部地區積極輔導從事電子零組件製造業、電力設備及配備製造業等廠商台達電子，回台布局藉由進駐中壢工業區設廠，以網通產品、安防系統、工業自動化產品、電動汽車充電等，將提升國內電子零件自動化技術及設備。

新碩先進化工從事生產化學原材料製造業，設廠從事生產過氧化氫並與「第一化成株式會社」共同就生產之產線設備設計、製造、組裝等評估合作，將承租進駐於台南科技工業區的台日創新園（TJPark），扶植與日本產業有合作關係之國內廠商，培育升級國內廠商生產技術，同時解決廠商投資設廠用地需求殷切之課題。

同時為加速彰濱工業區招商，協助三義鋼鐵進駐彰濱工業區崙尾西一區，主要從事金屬製品製造業及金屬加工處理，包含原料（鋼筋）、截剪等作業，且為從事鋼筋裁剪加工業將大量增聘員工創造就業機會。另屬金屬製品製造業之謙伸工業，進駐彰濱工業區鹿港西三區，該公司專精金屬棒材削皮加工、異型材加工製造領域，投資設廠將提升國內金屬製造加工技術。

工業局為不影響廠商辦理建廠期程及輔導持續投資根留台灣，仍持續透過線上會議召開辦理審查作業，協助廠商於全台工業區辦理購地承租設廠案件，同時創造高投資績效，以領航加速經濟動能。