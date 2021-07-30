威宏迎輕奢、運動市場回歸 大舉擴廠迎訂單爆發

威宏-KY（8442）今（30）日召開股東會，董事長洪永裕樂觀表示，全球運動需求報復性回補，輕奢市場亦開始重新起飛，未來將積極擴充廠房產能，包括增設柬埔寨15-20條產線，越南亦在評估擴廠，看好產業將迎回榮景，重回2019年疫前水準。

威宏表示，運動風氣從去年下半年起從戶外休閒開始復甦，如今市場需求已超越疫前水準，加上東京奧運順利開辦，為運動市場再添薪火，威宏於今年1月份併入位於越南的專業運動包袋及高爾夫球袋廠德御，營收表現重回雙位數成長。

為因應市場快速且不斷擴張，威宏預計再增設柬埔寨產線，由於柬埔寨廠既有25條產線已接近滿載，公司將依新承租的廠房規模，擴增15-20條包袋產線，今年下半年進入廠房整修與設備進駐階段，同時越南廠亦評估擴充生產線的規劃。在廠房擴大後，將有助於進一步爭取國際運動用品大廠NIKE訂單，以及彈性調度生產出貨地，分散單一國家生產風險。

威宏不僅已是國際運動品牌大廠NIKE專業認證及最大包袋、護具配件製造供應商，集團生產的高爾夫球袋亦是全球第一大，其重要客戶囊括NIKE、TAYLORMADE、PING、COBRA等知名大廠，不僅量最大，同時透過研發設計量能及優異的製造工序，深化與客戶關係連結，拉高其他同業的進入門檻，鞏固競爭優勢。

除了運動市場蓬勃發展，輕奢精品亦預備起飛。威宏看好，隨著全球各國疫苗施打率穩定上升，歐美等國率先解封，促使消費動能同去年的運動需求般呈現報復式回流，既有客戶TUMI、KIPLING及LONGCHAMP已開始追加新單，市場亦樂觀預估明年度開始各國漸進式解除入境管制，恢復國際航程，行李箱需求將可望帶動顯著營收貢獻。

威宏表示，日前NIKE公告財報不僅優於市場預期，並大幅調升財測預估，全年營運成長幅度可達「低二位數」，總營收則高達500億美元，為搶攻客戶訂單、擴大市場占有率，威宏將大舉擴張生產規模，以因應產業復甦。