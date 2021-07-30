鉅陞今明兩年推案破百億 台中七期南青山三期進場

股票上櫃生力軍鉅陞（5529）在台中七期南側的首發微造鎮案「南青山」造成熱銷，第三期「靑山絵」正式公開進場，規劃戶數僅26戶住家及1戶店面，每坪開價5字頭，總銷7億元，預約賞屋客已突破百組，被視為市場指標。

鉅陞最近入主志嘉建設，並更名為鉅陞國際開發；鉅陞董事長褚學忠表示，進入資本市場是希望強化公司品牌力，而鉅陞與志嘉原團隊也是共同經營團隊，未來將一起努力把業績做出來。

鉅陞成立短短四年，累計推案金額已達250億元，除了營建推案之外，鉅陞在嘉義市區規劃的「亮點」旅店，已訂10月開幕營運，正式跨足旅店市場。

鉅陞今、明兩年推案積極，總銷金額破百億元，除了台中微造鎮案「南青山」三期「青山絵」之外，第四期預計明年進場，總銷20餘億元，台中市五權西路、東興路口危老案預計年底進場，總銷25億元，南屯路近文心路口也有50億元案量規劃。

另外，鉅陞在汐止的「優陞學」先建後售案，預計8月進場，總銷12億元；淡水明年也有60億元案量將進場。

鉅陞不諱言，全球受疫情影響，許多台商、企業與科技菁英紛紛回流台灣，投資金額破兆元，直接、間接帶動全台房市動能，其中投入台中的金額最高，包括德商博世集團亞太區總部、華電電子中科晶圓廠、車燈大廠帝寶等。

台商鮭魚返鄉、資金充裕，帶動台中豪宅市場活絡，其中七期因國際生活質感，以及文教、商圈相對成熟，成為置產首選，吸引大陸、中悅、興富發、忠泰、遠雄等北部建商南下搶地，也讓七期房市看俏。

就在全國各大建商布局台中之際，鉅陞建築團隊早於2019年就深耕台中，「敦富花園」、「東方博舍」總銷近40億元，都有不錯的銷售成續。鉅陞隨後又超前部署南七期，大手筆購入五塊土地，規劃推出總銷近80億元「南青山」微造鎮案。

其中，「南青山」一期34戶已完銷，二期65戶就快售完，鉅陞順勢推出三期「青山絵」，訴求擁抱文心森林公園綠意生活，捷運文心森林公園站、南屯站，以及明星學區的交通與環境優勢，立刻吸引購屋人目光。