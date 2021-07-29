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好物飛行採用Appier AIQUA方案 強化跨境電商

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

跨境電商平台好物飛行為品牌銷往東南亞市場持續布局，與AI商業解決方案提供商Appier合作，採用Appier旗下AIQUA顧客互動行銷平台解決方案，協助品牌跨境到馬來西亞時銷售時，鎖定目標受眾，根據其裝置進行高效的互動。透過AI數據分析與處理能力，根據顧客的興趣與行為偏好進行個人化商品推薦，維繫顧客的忠誠度與滿意度，促進平台流量與營收。

好物飛行行銷長陳修平說，2020年疫情發生以來積極在馬來西亞當地組織團隊，提供倉庫、落地准證、物流等服務。維持台灣品牌跨境動能。好物集團去年營收超過新台幣3.5億元，今年挑戰4億元，成功從馬來西亞跨足新加坡，新加坡市場訂單在今年2至4月已經成長80%以上，協助台灣品牌像是Dr. Cink達特聖克、DV笛絲薇夢建立自己的Brand.Com品牌館，也與馬來西亞屈臣氏洽談。

Appier企業業務資深副總Michelle Wong表示，對跨境東南亞的台灣品牌而言，Appier的AI技術能協助行銷人員有效率處理跨文化的消費數據，基於用戶的興趣、語言、裝置和消費紀錄，給予精準行銷建議，解決中小企業跨足海外市場的資源與技術難題。

好物飛行成長長暨子公司出海智慧（SEAbiz）執行長林平康表示，目前SEAbiz也是Appier的引薦式合作夥伴（Referral Partner），協助中小企業在數位轉型中可以運用AI工具，透過數據成功經營海外市場。未來好物飛行更希望進一步與台灣科技夥伴合作，協助品牌於東南亞市場量身訂做客製化的AI平台功能。

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