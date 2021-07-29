星空聯盟、NEC和SITA合作 擴展零接觸式旅程體驗

全球最大航空公司聯盟星空聯盟（Star Alliance）、NEC集團及國際航空電訊集團公司（SITA）達成一項新協議，在不久的將來，星空聯盟成員航空公司的飛行常客計畫之客戶，將能在任何參與此協議的機場與航空公司使用生物識別進行身分驗證。

今（29）日宣布的協議旨在協助星空聯盟的成員航空公司加速部署使用生物辨識技術的自助服務站點，同時提供更快速、零接觸的機場體驗。

連接到 SITA 的Smart Path解決方案後，星空聯盟生物辨識平台能將SITA使用在460多個機場提供的共用機場基礎設施。透過SITA和NEC在全球的業務，星空聯盟可以同時提供多項生物辨識方案，讓全球成員航空公司更快使用生物特徵識別旅客身分。這對星空聯盟加速部署生物辨識驗證技術至關重要。

此協議的另一個優勢是NEC I：Delight平台，它可以快速、準確地識別選擇使用此平台服務的旅客，即使是移動中的旅客也不例外，而且能輕易地與SITA Smart Path整合。I：Delight 平台也能識別戴著口罩的旅客，特別是在新冠肺炎疫情期間的旅客而言，這是非常重要的功能。星空聯盟成員航空公司已在歐洲多個機場使用此平台。

使用星空聯盟生物辨識平台的旅客只需登記一次，之後就能使用他們的臉部影像作為登機證，直接通過多個成員航空公司和機場的生物辨識站點。這不僅能加快通關速度，還能讓每個步驟徹底避免實體接觸，以配合新冠肺炎疫情期間的重要健康和衛生安全措施，同時達成星空聯盟的順暢客戶體驗願景。

星空聯盟表示，這項協議有助於我們擴展使用生物辨識技術的身分識別服務。我們的成員航空公司可以利用此服務的固有優勢—快速且滿足客戶期望，提供更佳的零接觸式、更衛生、更安全的體驗。 生物辨識技術不僅是提供此體驗的關鍵要素，也是我們在推動數位化旅行時保持領先的重要策略。

NEC集團執行副總裁Masakazu Yamashina指出，很榮幸能與星空聯盟和SITA建立三方的合作夥伴關係。儘管新冠肺炎持續對世界造成影響，我們很高興能引領產業創造順暢、零接觸式的旅行體驗。 NEC將致力透過NEC I：Delight身份管理解決方案提供安全與舒適的客戶體驗。