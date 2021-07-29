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台灣大車隊報捷 勇奪創新商務獎兩大殊榮

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
最佳技術創新獎由台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻代表領獎。圖／台灣大車隊提供
最佳技術創新獎由台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻代表領獎。圖／台灣大車隊提供

計程車業第一品牌「台灣大車隊」，於7月28日獲頒《2021創新商務獎》「最佳技術創新獎」、「最佳管理創新獎」兩大獎項榮譽，分別由「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」、「台灣大車隊企業會員乘車服務」脫穎而出拿下獎項。

台灣大車隊（2640）集團董事長林村田表示：「為照顧全台司機與乘客，實現打造以人及服務為本的科技生活產業為願景，台灣大車隊近年來加速推動數位科技發展，進行對外服務M化轉型、對內流程E化佈局，用心引領台灣計程車產品與服務創新，很榮幸這些努力與成果獲得評審的高度肯定。」

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示：協助計程車司機提升營收及改善生活品質，一直是台灣大車隊的重要品牌使命，為照顧旗下全台超過22,000位司機，增進司機營業所需的資源福利，去年特別開發推出「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務，整合過去台灣大車隊每年近8,000萬趟的乘車大數據，進行時間、地點、天氣等因素分析，同時加入台灣節慶等活動數據做為模型參數，搭配乘客決策與環境因素綜合考量，機器學習模型將即時演算產出「叫車熱點」預測地圖，準確率高達90%，有效促進司機與乘客間的供需媒合效率。

有別於過去司機必須用視線所及情景與經驗法則來判斷，「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」將城市地理資料區塊化並建立預測模型，透過直覺性的視覺引導，幫助司機搜尋客流的能力進化至3D視野，因而大受司機們好評並推薦使用，並有效降低整體日均空車時數達8%，綜合技術獨特性及關鍵性、使用者體驗及實際成效表現，成功獲得譽有國內「數位創新奧斯卡」之稱的「最佳技術創新獎」肯定。

台灣大車隊資訊事業群副總經理南強表示：台灣大車隊近年來持續優化全方位支付環境，提供高達27種支付方式深獲全台千萬消費者青睞，當中「台灣大車隊企業會員乘車服務」(簡稱：企業簽單)更獲得全台超過3,500家企業愛用指定，以促進差旅支出管理效率為設計出發點，結合全台首創智能管理後台，導入E化交易管理方式，讓企業主能精準掌握員工用車資訊，大幅降低車資浮報濫用情況，每月車資因自動寄發電子對帳單，統一開立代收代付收據，不只費用透明，更減少流程作業成本，讓人力、時間專注於營運發展提升產能。

「台灣大車隊企業會員乘車服務」提供各式QR code支付、識別證NFC感應支付、APP手動輸入支付以及個人帳密支付等方式，因學習簡單且操作方便，各年齡層員工均可快速上手，還能有效幫助企業主創造整體正向效益，根據統計包括：節省80%以上行政管理成本、減少員工車資誤報15~20%、省去財會單位90%人工核銷時數等，綜合產品設計目標策略、影響範圍與實際成效表現，嶄露頭角摘下「最佳管理創新獎」殊榮。

未來，台灣大車隊期待持續發揮數據與科技力量之餘，同時兼顧人與人間溫度的緊密連結，從市場需求出發，創造車隊、司機、乘客的多贏共好，帶動台灣計程車產業服務品質不斷升級。

台灣大 計程車

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