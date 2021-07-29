台灣大車隊報捷 勇奪創新商務獎兩大殊榮

計程車業第一品牌「台灣大車隊」，於7月28日獲頒《2021創新商務獎》「最佳技術創新獎」、「最佳管理創新獎」兩大獎項榮譽，分別由「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」、「台灣大車隊企業會員乘車服務」脫穎而出拿下獎項。

台灣大車隊（2640）集團董事長林村田表示：「為照顧全台司機與乘客，實現打造以人及服務為本的科技生活產業為願景，台灣大車隊近年來加速推動數位科技發展，進行對外服務M化轉型、對內流程E化佈局，用心引領台灣計程車產品與服務創新，很榮幸這些努力與成果獲得評審的高度肯定。」

台灣大車隊大數據發展事業處主管林念臻表示：協助計程車司機提升營收及改善生活品質，一直是台灣大車隊的重要品牌使命，為照顧旗下全台超過22,000位司機，增進司機營業所需的資源福利，去年特別開發推出「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務，整合過去台灣大車隊每年近8,000萬趟的乘車大數據，進行時間、地點、天氣等因素分析，同時加入台灣節慶等活動數據做為模型參數，搭配乘客決策與環境因素綜合考量，機器學習模型將即時演算產出「叫車熱點」預測地圖，準確率高達90%，有效促進司機與乘客間的供需媒合效率。

有別於過去司機必須用視線所及情景與經驗法則來判斷，「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」將城市地理資料區塊化並建立預測模型，透過直覺性的視覺引導，幫助司機搜尋客流的能力進化至3D視野，因而大受司機們好評並推薦使用，並有效降低整體日均空車時數達8%，綜合技術獨特性及關鍵性、使用者體驗及實際成效表現，成功獲得譽有國內「數位創新奧斯卡」之稱的「最佳技術創新獎」肯定。

台灣大車隊資訊事業群副總經理南強表示：台灣大車隊近年來持續優化全方位支付環境，提供高達27種支付方式深獲全台千萬消費者青睞，當中「台灣大車隊企業會員乘車服務」(簡稱：企業簽單)更獲得全台超過3,500家企業愛用指定，以促進差旅支出管理效率為設計出發點，結合全台首創智能管理後台，導入E化交易管理方式，讓企業主能精準掌握員工用車資訊，大幅降低車資浮報濫用情況，每月車資因自動寄發電子對帳單，統一開立代收代付收據，不只費用透明，更減少流程作業成本，讓人力、時間專注於營運發展提升產能。

「台灣大車隊企業會員乘車服務」提供各式QR code支付、識別證NFC感應支付、APP手動輸入支付以及個人帳密支付等方式，因學習簡單且操作方便，各年齡層員工均可快速上手，還能有效幫助企業主創造整體正向效益，根據統計包括：節省80%以上行政管理成本、減少員工車資誤報15~20%、省去財會單位90%人工核銷時數等，綜合產品設計目標策略、影響範圍與實際成效表現，嶄露頭角摘下「最佳管理創新獎」殊榮。

未來，台灣大車隊期待持續發揮數據與科技力量之餘，同時兼顧人與人間溫度的緊密連結，從市場需求出發，創造車隊、司機、乘客的多贏共好，帶動台灣計程車產業服務品質不斷升級。