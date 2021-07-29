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遠東新切入電動車供應鏈 今年淨利可望好過2019年

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

遠東新（1402）副董事長席家宜今（29）日出席股東會提到，目前電動車全球占不到5%，2025年可能會成長到20%，呈現倍數增長，遠東新看好這個趨勢，正在發展其中的材料，包括在安全帶、安全氣囊、輪胎簾布等領域，都將扮演關鍵角色。

席家宜表示，電動車很重，所以一定會朝向減重的方向，再者，不論是電動車還是自駕車更強調安全，材料的安全性也很受重視，遠東新目前發展的重點是在輪胎今後的材料，另外在重量、安全性的考量下，安全帶、安全氣囊的要求都比以前高，尤其安全氣囊這部分門檻會高出許多。

席家宜表示，遠東新在蘇州生產高值化尼龍6,6工業絲，切入車材市場，並持續加強研發，未來電動車、自駕車的材料需要更強，不過，車用材料供應需要品牌認證，遠東新的角色是原料供應商，認證時間長，需要12-18個月，因此在電動車、自駕車的應用，實際有營收挹注恐要到後年。

展望下半年，席家宜認為，今年來看，先進國家，歐洲、美國、日本，再加上中國大陸，這四個區域的GDP占全球有2/3以上，可以明顯看到有爆發性的需求出來，產能利用率都非常高，下半年爆發性的需求雖因變種病毒可能比較緩一點，但目前遠東新在越南的PET工廠仍是全能生產，預期今年下半年營運會比預期好，今年營業額可望和2019年相當，淨利則應會比前年高出很多。

席家宜也說，遠東新將聚焦在今後的資本支出，會鎖定在有市場的地方，並鎖定有利基的產品，投資的地方不單純為了當地市場，而是沒有貿易障礙的，這些新的投資也是未來成長的關鍵。

遠東新 電動車 自駕車

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