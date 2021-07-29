震旦通業引進Stratasys 製造級3D列印新機

震旦集團（2373）旗下通業技研多年來深耕3D列印領域，看準這波製造業商機趨勢，並加速邁入積層製造2.0時代，引進Stratasys最新製造級3D列印機包含FDM、P3和SAF技術，讓設計、生產一次到位，轉向積層製造以取代傳統製造；目標將鎖定汽車、航太、消費品等高端客製產業。

震旦行引進Stratasys最新製造級3D列印機，主要是看好中小量生產，搶攻終端批量生產市場；同時通業技研於7月也因巿場經營績效成長與顧客服務表現優異等，獲得Stratasys總部認定，成為台灣唯一白金級別合作夥伴。

震旦集團旗下的通業技研為搶攻企業終端批量生產及客製化消費巿場，預計於2021年底，總公司喬遷至台中工業區擴大服務，並計畫引進Stratasys最新製造級3D列印機包含FDM、P3和SAF技術，改變傳統製造框架及流程瓶頸，以增材製造實現終端用途批量生產零件，滿足現今客製化市場需求。

另外，通業也自行研發獨創的全彩列印解決方案，結合彩色掃描技術與軟體自動化生成技術，推出一系列客製化3D列印商品服務，將其應用在生活之中，包括2.5D立體浮雕照片，或以環拍3D攝影棚，透過AR/VR互動方式製作3D列印真人公仔等，未來不僅提供B2B工業製造市場完整的3D解決平台外，也能滿足B2C消費性產品的客製化列印需求。

震旦行也表示，根據3D Hubs公司發布的《2021年增材製造趨勢報告》顯示，未來5年全球AM(增材製造)的市場規模到2026年將達到372億美元。