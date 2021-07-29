去年全國空屋逾87萬宅 法人囤房情形相對顯著

內政部今（29）日發布統計通報指出，2020年底全國低度使用住宅（俗稱空屋）共87.6萬宅，空屋率約11.94%。其中自然人擁有74.2萬宅，法人擁有13.4萬宅。內政部分析，法人持有空屋情況較為嚴重，空屋率接近三成，若僅看非不動產業、非營建業法人，也達到兩成以上；換句話說，法人囤房情形較為嚴重。

根據內政部統計，2020年底全國空屋約87.6萬宅，其中持有一到三房者持有的空屋宅數共69.3萬宅；持有四到九宅者持有空屋宅數共7.2萬宅；持有十宅以上者持有空屋宅數則高達11.1萬宅。

若觀察六都，新北市有15.2萬宅空屋居冠，高雄市有11.7萬宅居次，台中市10.5萬宅、桃園市10.2萬宅、台南市7.8萬宅、台北市6.8萬宅；若看空屋率，台南市13.8%居冠，桃園市13.29%次之，依序為高雄市12.7%、台中市11.36%、新北市9.87%、台北市8.1%。

進一步分析自然人與法人情況，自然人持有空屋74.2萬宅，空屋率為10.79%；法人則持有13.4萬宅，空屋率為28.95%，而其中非不動產及營建業法人持有7.4萬宅，比率為21.89%。

而囤房越多者，空屋比率也相對高，全國持有十房以上者的空屋率達到30.57%，其中持有十房以上的自然人，空屋率約18.74%；持有十房以上的法人，空屋率高達33.47%，若僅看非不動產及營建業法人，比率也有24.3%。

內政部表示，若就多屋者持有宅數觀察，可顯示法人持有多屋者的住宅閒置現象相對較為明顯。

內政部官員表示，這份統計有別於過往以房屋稅籍資料為基礎，首度採取建物登記資料來進行低度使用分析，可區隔出住宅持有身分別，並進一步分析法人、自然人持有情形。

所謂低度使用，是將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用（用電）住宅，是目前統計方法中，最能夠接近「空屋」概念的一種，因此低度使用住宅也常被稱作空屋。