台中公益路出現新店王 建商海砸6.38億元買透店

實價揭露，台中市南屯區公益路二段2層樓透天店面，今年4月由張姓自然人分兩筆買下，兩筆交易合計總價約6.38億元，刷新實價登錄公益路店面交易的總價紀錄，該路段店面新店王，換算土地單價約225萬元，也創下南屯區惠仁段的區段地價新高。

此一店面的建坪約131.8坪，地坪約283.6坪，目前為歐洲居家精品代理商「D&L CASA」據點，據悉買方為台中在地建商。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，該店面為正公益路幹道的大面寬店面，近捷運水安宮站，以正公益路店面單坪月租金至少2000~3000元計算，單月應可坐收25~30萬元租金。

不過，買方出手的目的，應是以購地為主，主要該店面土地持分大，方正完整，不論投資、自用或是推案都相當適合，這也是創區域新高價主因。 由於基地規模還有進一步擴大的空間，推測建商可能還會持續在周邊整合土地，以利後續推案。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，今年第二季台中億級透店交易頗多，4月除了公益路二段220號之外，還有忠泰領航建設以8.88億元，買下七期惠中二街整排6間透店；5月臺灣大道三段752號的阿秋大肥鵝旗艦店面，也傳出被登陽建設斥資16.2億元收購。

6月交易更是一樁接一樁，不僅黎明路三段327~329號的金協林五金百貨，由好美國際砸1.49億元買進；遠雄也斥資1.2億元，購入崇德路二段326號的摩斯漢堡店面；巽揚建設亦花費1.94億元，打包大雅民生路一段271、273號透店。

陳定中表示，這些透店之所以締造億級身價，不外乎五大優勢加持，首先是「大地坪」，土地持分大，使店面「因地致億」；再來為「大面寬」，店面寬大可提高能見度，加強曝光效益。

第三，「臨大路」，主幹道人車流量大，消費機會濃厚，且大馬路臨停方便，更容易吸引民眾上門，若是兩路相交的「角間」店面，價值更高人一等。

第四，「大品牌」展店，店面若有中大型連鎖名店進駐，可強化知名度，加上中大型品牌的租金負擔能力佳，能為店面增添投報利益，吸引投資人出手。

第五，知名「大商圈」，店面坐落知名商圈，可共享商圈盛名，發揮廣告宣傳的功效。因此民眾在選購透天店面時，可依據這五大特色來尋找物件，為不動產投資增加「得億」機會！