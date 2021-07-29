遠東新徐旭東：日本廠、越南廠進入下階段擴建

遠東新（1402）今（29）日舉辦股東會，由董事長徐旭東主持，他表示，遠東新發展的三重點，包括原料走向綠化環保、數位化、因應全球供應鏈競爭。尤其是綠化環保，一個企業向前走，不是只為今天，更重要的是將來 ，遠東新成立了一個部門專門研究future，包括未來的原料、產品 、生產結構，甚至組織架構，以因應市場的競爭與變化。

徐旭東說，現在的衣著講究功能性也講究環保 ，5年後我們的產品是什麼，都該有一套規劃，40年前創辦人，感覺棉花這個原料太普通，那時候尼龍起來了，但

如何和先進國家競爭，當時創辦人很用心的選中PTA，才有今天的遠東新。但現在愈來愈多客戶要求Recycle，未來是否有更多的新原料 這都需要研究發展。

目前有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要有50%Recycle，幾家向70%走，甚至要求100%，從原料開始，整個供應鏈要面對的是全球的挑戰，不論是上、中、下游都有各自的競爭與變化，徐旭東也針對生產、投資及土地開發等三大營運版圖說明未來公司發展方向。

目前遠東新再生事業基地橫跨兩岸、日本及美國，未來將增加越南、菲律賓等生產據點，並持續擴充全球產能，其中日本廠即將進入第三期擴建，將增設產能10萬噸再生聚酯工廠，至2025年本公司全球再生聚酯產能將成長至86.5萬噸，穩固綠色產業領導地位，奠定獲利成長基礎。

此外，受到疫情與貿易戰影響，加速全球區域化供應鏈成形，客戶將更青睞具備穩定供應能力廠商。遠東新是全球唯一從上游聚酯原料整合至下游終端產品應用的聚酯供應商，擁有一條龍產業競爭優勢，並以台灣為營運核心，布建多元生產基地，完整建構亞洲與美洲區域供應鏈。

徐旭東表示，越南布局已進入第二階段擴建，聚酯長纖、再生聚酯產能將陸續開出，並正在興建美洲最大PTA與固聚酯粒一貫化廠，未來持續發揮區域產業鏈優勢，掌握獲利契機。

在土地資產方面，遠東新在台灣持有57萬坪土地，超過六成集中於台北市、新北市與桃園市，遠東新表示，現階段開發重點包括位於「台北遠東通訊園區」內高級住宅大樓，包括三棟27層景觀住宅，將挹注不動產銷售收益，此外，已向桃園市政府提出內壢紡織廠土地變更申請，將打造為結合醫療、住宅、商業的優質生活園區。

在轉投資方面，遠東新受惠亞泥股利發放創下歷史新高，現金殖利率近7%。另外還包括遠傳（4904）、裕民（2606）、遠百（2903）等轉投資，預期今年景氣回升下，將創造更佳的投資績效。以目前股價計算，遠東新總持股市值近1,500億元，較帳面成本增加九成，扣除帳面成本後，潛在利益超過700億元，換算每股淨值增加13元以上，帶來可觀增值空間。