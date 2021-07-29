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台中市公益路透店總價6.38億元稱王 憑這「五大」

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市公益路二段220號的2層樓透天店面，榮登該路段總價店王寶座。台灣房屋集團趨勢中心
台中市公益路二段220號的2層樓透天店面，榮登該路段總價店王寶座。台灣房屋集團趨勢中心

台中市公益路出現店面交易總價新店王！據實價登錄最新資訊揭露，台中市南屯區公益路二段220號的2層樓透天店面，今年4月被張姓自然人分兩筆買下，兩筆交易合計總價約6.38億元，一舉刷新實價登錄公益路店面交易的總價紀錄，榮登該路段總價店王寶座。

該店面的建坪約131.8坪，地坪約283.6坪，目前為歐洲居家精品代理商「D&L CASA」的大型據點，據悉買方應為台中在地建商。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜表示，該店面為正公益路幹道的大面寬店面，能見度不錯，加上鄰近捷運水安宮站，可吸納捷運商機，所以店面價值相當突出，以正公益路店面單坪月租金至少2,000至3,000元計算，該透店單月應可坐收25萬至30萬元租金。

不過，該店面土地持分大，且地塊方正完整，不論投資、自用還是建商購地推案都相當適合，整體條件奇貨可居，應該才是吸引投資人海砸重金搶進的主因。

梅國瑜分析，買方出手的目的應是以購地為主，用總價6.38億元計算，該交易的土地單價約225萬元，創下南屯區惠仁段的區段地價新高。

除了本身地段精華外，近年七期地價狂飆，也是促成新地王的主因之一；由於基地規模還有進一步擴大的空間，推測建商可能還會持續在周邊整合土地，以利後續推案。

今年第2季台中億級透店交易頗多，4月除了公益路二段220號之外，還有忠泰領航建設以8.88億元，買下七期惠中二街整排6間透店；5月台灣大道三段752號的阿秋大肥鵝旗艦店面，也傳出被登陽建設斥資16.2億元收購。

6月交易更是一樁接一樁，不僅黎明路三段327至329號的金協林五金百貨，由好美國際砸1.49億元買進；遠雄也斥資1.2億元，購入崇德路二段326號的摩斯漢堡店面；巽揚建設亦花費1.94億元，打包大雅民生路一段271、273號透店。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，這些透店之所以締造億級身價，不外乎五大優勢加持，首先是「大地坪」，土地持分大，使店面「因地致億」；再來為「大面寬」，店面寬大可提高能見度，加強曝光效益。

第三為「臨大路」，主幹道人車流量大，消費機會濃厚，且大馬路臨停方便，更容易吸引民眾上門，若是兩路相交的「角間」店面，價值更高人一等。

第四是「大品牌」展店，店面若有中大型連鎖名店進駐，可強化知名度，加上中大型品牌的租金負擔能力佳，能為店面增添投報利益，吸引投資人出手。

第五為知名「大商圈」，店面坐落知名商圈，可共享商圈盛名，發揮廣告宣傳的功效。因此民眾在選購透天店面時，可依據這五大特色來尋找物件，為不動產投資增加「得億」機會。

台中市第2季億級透天店面交易概況一覽。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市第2季億級透天店面交易概況一覽。台灣房屋集團趨勢中心提供

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