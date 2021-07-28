新形態品牌宣傳 LEXUS品牌概念店進駐信義區

汽車已經不再只是一種代步工具，而是一種個人價值觀、品味代表。LEXUS營業本部協理賴光雄今天宣布「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」正式開幕，這是全球第一間新形態的概念店，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus精品等複合式概念店，傳遞Lexus Electrified品牌概念及未來願景，也讓消費者能接觸到Lexus在環保能源電動車推展上新魅力。

疫情趨緩、降級解封，賴光雄指出，Lexus今天宣布「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」進駐台北最精華地段-信義區推出，就是希望能更貼近消費大眾；隨著全球已經進入一場電動車移動新革命，每一位消費者對於汽車移動總有不同的想像及價值觀，LEXUS滿足不同使用者的需求，將打造面面俱到的電能移動產品，整合未來會有四大趨勢，包括電動車、燃料電池車、油電複合車、插電式油電複合車。

目前Lexus於約90個國家銷售包含油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)及電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)共9種電動化車款(Electrified Vehicles)。至 2020年為止，電動化車款就佔了Lexus整體銷售佔比的33%，累計減少了全球約1900萬噸的二氧化碳，等同約30萬台車輛的碳排放量。

截至2021年4月底，Lexus電動化車款(Electrified Vehicles)銷售更是再創佳績，全球累積銷售達200萬台。Lexus全車系都有油電複合車(HEV, Hybrid Electric Vehicle)的動力編成，台灣也將導入電動車(BEV, Battery Electric Vehicle)與插電式油電複合車(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)等多元動力選擇，以滿足各種車主需求。

展望未來，賴光雄分析，Lexus在追求進步的道路上並無止步，持續朝提供多元電動化動力邁進，預期至2025年前推出10餘款電動化車款，也預計在2050年前，將電動化車款自零件、材料、製程、物流至回收，整個車輛的生命週期皆實現碳中和的目標。Lexus在致力提供車主駕馭樂趣的同時，也將竭盡所能推動環境永續，並努力擴大電動化車款陣容，在競爭激烈的高級車市場大展身手。