BCG調查：全球逾六成企業計畫擴大對創新的投資
波士頓顧問公司（BCG）發布「2021 年最具創新力企業」最新調查顯示，在疫情影響下，將創新列為前三大優先事項的全球企業躍升個百分點，達到 75%，創下該報告發布15年來最大的年增幅。不過，只有約兩成的企業已準備就緒。
BCG針對全球1,600名創新企業高層所進行的這項調查顯示，企業正在投入更多資源去創新。超過六成的企業打算今年加大對創新的投資，其中三分之一的企業更計畫大幅加強投資力度，將支出提高一成以上，無論是受疫情衝擊較大或較小的行業都是如此。
BCG報告指出，企業執行長紛紛加大對創新的努力和投資，因為他們意識到，創新在增強企業韌性和驅動優勢的作用，比過去任何時候都更為重要。不過，BCG也看到許多企業尚未做好準備，還沒有打造推動創新的流程和能力，恐怕難以將願景轉化爲價值。
BCG發現，只有約兩成的企業已做好實現創新理想的準備。做出承諾（將創新視爲優先事項並加大投資）且準備就緒（已具備必要的平台和實踐）的企業，從新産品、服務和營運模式上獲得收益的機會，要比同行高出四倍。
不過，BCG 董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，相信大多數企業可以從策略上、商業模式設計和組織能力等方面推動有針對性的變革，從根本上提高創新準備力。
BCG 的研究還表明，面向產品的團隊和面向客戶的團隊之間的脫節，是創
新成功的主要障礙。在 2021 年的調查中，幾乎三分之一的公司認為，研發
和銷售團隊之間的合作不夠理想，是提高創新力的最大障礙。
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