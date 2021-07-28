新北十大交易量熱門路段 新莊、中和最夯

根據內政部實價登錄資料統計，新北市今年1至5月交易量前十名的路段，前三名依序為中和區景平路、新莊區中正路和汐止區東勢街。此外，中和區和林口區各有三個路段上榜，顯現區域的房市交易相當熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提及，在此次進入前三名的路段中，中和區的景平路和新莊區的中正路都有捷運加持，而第三名的汐止區東勢街則是入榜名單中少數的郊區路段。顯示在房價負擔較低的新北市，除了房價親民吸引人外，消費者也會將生活環境及交通機能列為購屋的重要考量。

統計資料顯示，中和區景平路交易量111件，為新北市交易最熱門路段，陳金萍分析，此路段與捷運環狀線高度重疊，沿路既有四個捷運站點，又可轉乘至中和新蘆線、松山新店線及板南線，交通非常便利。在生活機能上，沿路店家林立，包括各式餐飲、藥妝、3C電子、銀行及大型健身房等，還有大潤發、全聯及傳統市場可供採買，因此儘管平均單價略高於中和區平均水準，仍受消費者青睞。

交易量排名第二的新莊區中正路同樣坐落於捷運沿線，陳金萍表示，中正路上有不少中和新蘆線的捷運站站點，無論是搭乘捷運或是自行開車、騎車，大約10到20分鐘路程就能夠到台北市中心，對於有通勤需求的消費者來說相當有吸引力。

第三名汐止區的東勢街屬郊區的別墅聚落，在甲山林天墅、興富發莊園兩社區多筆成交推動下入榜，陳金萍表示，汐止區東勢街位於山腳下，擁有綠意景致及清幽的環境，且距離南港只有8分鐘的車程，在比價效應下吸引不少追求悠閒生活的消費者。