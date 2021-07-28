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原物料短缺嚴重 華新不銹鋼連四漲

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

不鏽鋼上游大廠華新麗華（1605）今（28）日宣布，8月不銹鋼盤元價格全面調漲。華新說，主因受到疫情和國際政局影響，致國際原物料產區短缺、成本增加，而針對各系列鋼品每公斤調漲3到8元不等；換言之，每公噸即漲3,000至8,000元，已連續四個月上漲。

因應疫情致重要原物料短缺等不確定因素，華新全面調漲8月各項產品價格，最新報價為304不銹鋼材系列產品每公噸大漲8,000元、400系不銹鋼材每公噸漲3,000元、200系不銹鋼材每公噸漲4,000元、316系不銹鋼材每公噸漲3,000元，焊材依不同系列每公噸漲3,000至6,000元。

華新指出，現今疫情及國際政局不穩定，極端氣候與電力不足，加上船運緊張狀況仍持續，原物料無法如期如數交運，前述多種因素交互影響下，致使重要原物料產區大幅減產或停產，鋼廠成本也因而大增。華新表示，為使下游夥伴能有穩定供應，確保營運順暢而酌情調整。

華新自1993年跨足不銹鋼產業，至今已發展成為國際級不銹鋼製品大廠。華新今年第1季稅後純益18.8億元、年增率6.5%，每股稅後純益為0.55元。

華新6月營收達141.8億元，年增率60.9%，也較5月營收增長141.3萬元，華新營收呈現穩定成長的趨勢。華新這個月初剛開完股東會，董事長焦佑倫曾在會後表示，鋼鐵市況佳，他看好下半年營運將優於上半年。

華新麗華 不銹鋼

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