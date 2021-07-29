爸氣十足 南山人壽獻父親禮 保單健檢抽好禮

南山人壽舉辦父親節活動「爸氣十足 Young Young行」，讓健康與保障成為父親節最好的禮物。 圖／南山人壽 提供

隨著父親節到來，南山人壽守護爸爸舉辦「爸氣十足 Young Young行」，發起父親節健康大調查，邀請近萬名爸爸及子女參與線上健康測驗，活動期間完成健康測驗或保單健檢，即可抽獎有機會獲PS 5主機、FUJI智能摩術椅、線上健身平台會員等健康好禮。

南山人壽父親節健康調查，從近萬份的問卷結果中發現，爸爸普遍認為自己的健康狀況良好，健康自評平均分數為7分，並且有超過8成的爸爸都知道應透過運動維持標準腰圍、BMI等；南山人壽發現，有8成5的男性保戶投保醫療保障類型商品，對醫療保障相當重視。

如何幫助爸爸打造堅實可靠的保險保障，南山人壽建議可以透過4個保險規劃， 一， 30-40歲的年輕爸爸，規劃壽險時建議以孩子的學費及房貸等大型開銷來評估，二、40-50歲的中壯年爸爸，建議爸爸們也可以選擇有還本功能的壽險，假設不幸遇到意外、疾病，被迫提早離開職場，因為有預先為退休生涯準備。

三，50歲以上的爸爸正值職涯巔峰，透過長照險，減輕老年長照費用的經濟負擔。 四，至於保費與家庭支出如何選擇衡量，南山人壽建議可依照家庭年收入的5至10倍，或是家庭重大支出總額來評估，若是有預算限制，也可以選擇小額終老保險。

表：南山人壽給爸爸的投保衡量建議

即日起至8月31日止，透過業務員完成保單健檢，或是針對保障缺口投保新保單、使用遠距視訊投保，都有機會參加健康好禮抽獎。24小時客戶服務中心0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢http://www.nanshanlife.com.tw