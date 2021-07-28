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Yahoo奇摩App大改版 體驗、內容、購物升級

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣老字號的Yahoo奇摩即日起正式宣布Yahoo奇摩App全面升級，是自2018年底上線以來最大規模改版。Verizon Media媒體產品規劃與設計部總監謝佳玲表示，改版從「體驗」、「內容」、「購物」三方面升級，創造行動生活新經濟，持續為百萬活躍用戶打造每日新聞生活情報入口。

在體驗加值部分，App首頁簡化底部選單為三鍵「購物」、「Yahoo服務選單」及「會員」，以暗黑模式強化新聞焦點。在內容加值上，搶攻用戶耳朵戰場，攜手台灣本土最大Podcast管理平台新創SoundOn，增加「聽」資訊內容，透過懸浮播放器來控制，可在背景播放，離開Podcast單元或App、關閉手機螢幕時也一樣能繼續收聽節目。

在購物部分，除了滿足用戶線上購物需求，Yahoo奇摩App將服務延伸至用戶的線下生活消費。先前Yahoo奇摩整合購物、商城、拍賣，並在4月底推出線上購物針對用戶推薦的「風格選品」頻道，首波推出的「潮風格」及「好野趣」兩大類別優質選物，因應疫情加碼推出「防疫戰」主題，嚴選冷凍美食、居家辦公配備、防疫小物等優質商品，和用戶宅在家迎戰新生活，未來將依用戶需求擴大品類。

在線下生活消費方面，Yahoo奇摩App結盟優惠整合平台「愛優惠」提供用戶超過300家知名品牌、商家的優惠情報，從四大超商、連鎖咖啡及速食、生鮮超市、到外送平台等，同時加入App平台。

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