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和運租車跨足電動車領域 成Tesla租賃夥伴

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
和運租車的合作夥伴更多元。（和運提供）
和運租車的合作夥伴更多元。（和運提供）

和運租車又有新動作。因應消費者需求，提供各種汽車廠牌多元租賃服務的和運租車，為讓民眾享受潮流科技與純電駕馭樂趣，因此與 Tesla 正式成為台灣租賃夥伴，更推出首款Tesla電動車防疫安心租賃專案，即日起承租全新Model 3，並於9月30日前完成交付，前6個月月租金1.88萬的限時優惠，提供 Tesla 準車主輕鬆接軌純電靜謐未來的禮遇。

另外和運租車的Tesla綠動租賃專案，服務對象也延伸至個人用車領域不限於企業用戶，除享保證金10萬及低月付款外，租賃期間更享有專屬服務管家打理稅費保險等用車大小事，小預算即能輕鬆用車免養車。

和運租車表示，涵跨新車中古車，十分彈性多元的租賃服務，吸引大量消費者的喜愛，車輛選擇除了有和泰（2207）集團旗下的TOYOTA、LEXUS新車，還有雙B、MASERATI等熱銷豪華乘用車，各廠牌的原廠中古車以及和運租約到期回收的優質中古車。未來也將持續拓展推出全部廠牌車款、更多租期的彈性方案，讓更多消費者享受用車免養車的新生活。

Tesla 中古車 新車

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