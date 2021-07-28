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災害陰影效果趨緩？高雄氣爆路段浴火重生

經濟日報 / 記者趙翊君／即時報導
當年氣爆主要路段七年間房價變化。（中信房屋／提供）
當年氣爆主要路段七年間房價變化。（中信房屋／提供）

2014年高雄氣爆發生至今已過七年，氣爆事件對民眾仍心有餘悸，而當年災損嚴重的三多路、凱旋三路及一心一路等多條重要路段也已修繕更新，沿線房價更隨區域發展，一般住宅漲幅超過61%、臨路透天住宅總價也勁揚17%，儼然就是房地產的浴火重生代表。

高雄氣爆發生於2014年，因丙烯外洩造成這起規模慘重的石化氣爆，該起意外造成32人喪命、321人受傷。當時有研究者認為，高雄氣爆區域的房價變動趨勢將受到「災害陰影效應」的影響，尤以氣爆區內毀損的房屋首當其衝。

觀察周邊公寓華廈及住宅大樓的房價變化，中信房屋研展室副理張漢超表示，三多一路及凱旋三路在當年氣爆發生前後都有出現房價下滑的現象，一心一路在災害發生後半年間，相關住宅交易甚至停滯，僅有三多二路因連結市中心機能較強，房價因而免於落入空頭。

不過時至今日，當年的現場已今非昔比，在民間與政府部門的合力整建下，許多路段已修繕，同時，也有老舊社區趁勢進行社區總體營造更新。現在不僅一旁經過的是嶄新時尚的高雄環狀輕軌，周邊的生活機能也相當到位，讓這幾條主要街道由浴火中重生，轉為當地房地產的焦點。

張漢超分析，如今這些路段都已由黑翻紅，一心一路房價均價上看16萬，三多一路房價也較七年前成長逾六成，即使以屋齡40年、總面積約40多坪的三層透天來看，當年在凱旋三路上、臨路第一排總價約在1,200萬元左右，而今總價已逾1,400萬元，較當年上漲足足1.17倍左右。

觀察高雄市這些區域路段所在的苓雅區及前鎮區，與2014年相比，房價分別僅有1%到9%間的成長幅度，然而這些路段卻能青出於藍，除了顯現因氣爆而引起對房價的負向衝擊已逐步淡化，也表示當地房地產已漸漸擺脫過去氣爆的陰霾，同時也反應交通建設、商圈及生活機能的加持效應，讓這些路段反而更具競爭優勢。

七年間行政區房價變化。（中信房屋／提供）
七年間行政區房價變化。（中信房屋／提供）

氣爆 房價

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