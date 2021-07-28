三都會區透天詢問度飆升 新北「新林三淡」熱門

樂屋網統計指出，新北、桃園、新竹縣買方對透天物件的詢問度飆升，新北市大增51%最多、桃園市48%第二，新竹縣35%第三。評估是因為先前疫情升溫期間凍結的遞延買氣出籠，加上透天看屋干擾較小，詢問度因此明顯增加。

樂屋網以全國三級警戒當日往前回推30日（4/20至5/19），和每日確診降至兩位數的6月19日往後30日（6/19至7/18），統計站上買方在透天物件頁面留言和撥打電話狀況，都會區中除了台北市，普遍呈現正成長，其中以新北市飆增51.9%最高。

樂屋網指出，新北市以新店、三峽低總價的透天最熱門，淡水、林口，總價超過2000萬元的電梯透天，也有不少人青睞。

桃園市透天熱區集中在中壢、平鎮、楊梅三區，樂屋網分析，桃園市透天詢問度明顯提升，原因在於當地電梯大樓的價格漲幅太快，以同樣預算總價1000萬元的買方來看，可能只能買到屋齡10到15年，三房含車位的大樓，有些買方寧願選擇透天，空間更大，更舒適。

至於新竹縣，樂屋網指出，透天買方幾乎都是當地客，以年紀較大的長輩為主，有些是整個家族的居住需求，有些是買給下一代，普遍因傳統有土斯有財觀念，覺得透天土地持分高，更保值，因此支持客群相當死忠。這波回籠的買方多半關注在竹北，尤其是華興重劃區一帶，其次為竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉等。

樂屋網總經理蕭政華表示，線上找房平台的數據呈現的是先期熱度，後續到成交還需要醞釀一段時間。預料在打炒房政策暫息、資金利率條件不變、成本推動價格上漲等三大關鍵因素之下，下半年房市將立足於溫和，展望於繁榮。