農機智慧管理系統 獲日本農機企業青睞

台灣農業人力長期不足且面臨老化，缺工現象更顯嚴重。在技術處及農委會科專計畫支持下，資策會數位服務創新研究所(服創所)與長生製茶廠及茶業改良場(茶改場)合作，開發「農機智慧管理系統」，實現茶園規格化、機械化及數位化的目標，成功吸引日本採茶機市占六成的農機企業－落合刃物青睞，並在資策會台日產業推動中心協助下，透過台日產業數位轉型(DX)線上講座完成第一階段成果露出。

台灣不只面臨農業人口老化的問題，過去靠著老一輩手把手的教育訓練模式，在傳承上也愈來愈困難，不利於現代化農業的推進；2014年到2017年間在經濟部技術處科技專案的支持下，資策會開發神農產銷平台，發展農業資通訊技術應用解決方案，協助農業經營者從產到銷，提升管理效益，並掌握流動人力，提升50%人員使用率，供貨資訊掌握從兩天縮短為一小時，並依據工作特性、人員能力，進行派工推薦，以創新科技大大提升產銷資訊整體應用效益。

出生於茶葉世家、榮獲第30屆十大神農的林和春，是長生製茶廠的第三代傳人，過去曾在日本留學，主修機械工程，學成後先在日本工業公司就職，後來有感於父執輩經營的茶園正面臨亟需轉型的階段，便決定根留台灣，運用自己所學所聞，協助台灣茶園朝規格化、機械化的目標邁進。

因緣際會下，2017年林和春透過新聞媒體，得知神農產銷平台，在與研發團隊聯繫並經多方溝通討論後，終於促成資策會、長生製茶廠、茶改場正式合作，2018年借重團隊平台開發經驗，並成功爭取農委會業界科專支持，開啟「農機智慧管理系統」的開發路程。

在系統開發前，長生製茶廠已引進國外大型機械，在台灣多個縣市提供茶園機械代耕，範圍包含桃園、新竹、苗栗、南投、花蓮、台東，合計面積超過100公頃。在茶園機械化管理的基礎下，再由資策會服創所團隊協助建置「農機智慧管理系統」，正式導入智慧化後台管理，透過農機上的感測器及行車電腦數據蒐集，管理系統可依不同品種的茶葉、耕作方式及採收狀況作成生產履歷，修正工作效率，並提升設備的稼動率。在系統開發過程中，由長生製茶廠及茶改場提供親身經驗，讓系統能持續優化，真正符合農機管理需求。

林和春表示，透過此系統服務，管理者可從數據中看出許多管理資訊，追蹤各茶園採收產能、各駕駛工作表現、各農機維護狀況，建立更好的管理模式。以長生製茶廠為例，在有良好管理模式之下，茶園產能可比一般茶園多30%，且精簡人力成本達50%。