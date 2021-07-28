星巴克也來了！清水房市熱什麼？房仲一語點破

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
清水近年最為熱絡的是西濱以西的重劃區。圖／東森房屋提供
清水近年最為熱絡的是西濱以西的重劃區。圖／東森房屋提供

日前星巴克首度進駐台中清水引發熱議，東森房屋研究中心根據實價登錄資料進行統整，結果顯示，清水星巴克周邊2.5公里的住宅均價，僅僅六年時間，房價漲幅高達45%，漲勢相當驚人。

東森房屋清水加盟店店東林雅琪表示，清水近年房市熱，主要是台中中科到清水車程只要20分鐘，中科附近要1400萬才能買到三房大樓配平面車位，在清水只要700多萬就可以買到了，很多台中人因此用時間換居住品質，到清水買房。

林雅琪表示，清水大致分為三個區域，蛋黃區是中山路商圈，也就是清水的舊市區，購屋族群主要以在地人為主，因為生活機能發展完備，部分的退休族也會選擇這區置產，當地30年以內的透天厝要800萬至1000萬，前院可停車的新透天厝要價1400萬，新大樓一坪20萬以上，是目前清水房價最高的區域。

清水星巴克進駐的區域，則是中華路商圈，是比較後期發展的區域，入手族群多半為首購族或年輕族群，因為房價略低於中山路商圈，新大樓一坪大約18萬，新加坡式新透天總價900多萬即可入手，由於清水主要的行政區域都在這區，這幾年的漲幅也是十分明顯。

林雅琪表示，近年最熱絡的是西濱以西的重劃區，也就是遠雄集團造鎮的這區，這區多半是六年內的新屋，因為梧棲加工出口區，就業機會多，除了首購族之外，還有很多投資客進駐，因為投報率高也好出租，租金一個月18000至25000元左右，投報率約4%。

星巴克

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