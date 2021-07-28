雄獅看好離島商機 旅天下推新品牌拚億元營收

因應旅遊市場轉變，雄獅（2731）全力搶攻觀光內需，積極轉型為生活產業，旗下品牌「旅天下」看好離島觀光商機，於2021年展開金門佈局計畫，除了進駐金門成立分公司，並和當地業者共同投資以金門酒糟牛為主打的品牌「金牪」，耗資千萬元將金門畜試所內員工福利社改裝為餐廳、伴手禮專賣店，專營金門牛料理、牛肉乾、牛肉料理包、牛軋糖等系列商品，預期每年可為旅天下帶來上億元營收，目標成為金門第一伴手禮品牌。

旅天下總經理李嘉寅表示，金門畜試所隸屬金門縣政府，長期輔導農民生產具產銷履歷驗證的優質產品，而金牪商品皆採用金門畜試所生產的金門酒糟牛，金門酒糟牛是以釀造高粱剩餘的酒糟做為飼料，透過標準化飼養模式，經科學分析其具較高營養價值，更經過官方認證，所以品質與產量在市場上都具有優勢，因此投資金牪品牌，未來金牪商品將建置自營品牌電商網站，以及進駐雄獅嚴選等各大網路電商平台，期望能夠結合旅天下與集團資源，全力推廣金牪品牌。

李嘉寅指出，耗資千萬元打造的金牪餐廳，空間融入金門在地特色及畜試所歷史意涵，除了金門牛料理之外，也販售牛肉乾、牛軋糖等伴手禮，今年5月開始試營運，未來預計一年來客數可達5萬人次，帶來2,000萬營收，加上商品販售營收約8千萬，合計年營收上看1億元，未來也將開發牛排、燒烤等商品。金門酒糟牛色澤紅潤、肉質鮮嫩，入口能吃到濃濃的酒糟香氣，是只有在當地才吃得到的新鮮溫體牛肉。

雄獅近年逐步轉型為生活產業集團，不只整合食宿遊購行等多方資源外，也搶進交通樞紐或熱門觀光景點插旗設點，在國旅熱門景區建立樞紐（Hub）整合串聯交通和觀光場域，「旅天下」於今年度3月進軍金門成立雄獅集團雙獅聯合國際旅行社金門分公司，與在地的金廈海運合作推出初日號海上遊程，公司也期望透過此次金門畜試所場域經營，結合在地豐富觀光資源，將其打造成新興旅遊景點。