網羅三成全球防疫概念股 00678NBI生技ETF看俏

全球對於包括疫苗、藥物、檢測等新冠病毒生技產業供應鏈需求持續暢旺，觀察投信發行的生技醫療基金持股概況，其中以群益NBI生技ETF（00678）基金持有三成以上全球防疫概念股比重最多。

市場法人表示，疫情尚未結束，各種變種病毒讓全球新冠疫情仍維持嚴峻，在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等全球防疫產業將仍持續為投資焦點，投資人可把握與全球防疫改念股連結的基金投資契機。

群益投信表示，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，除了第一大成分股莫德納(MRNA US)之外，也包含其他知名的COVID-19概念股，例如：ASTRAZENECA (AZN US)、BIONTECH (BNTX US)及NOVAVAX INC (NVAX US)等疫苗相關個股；新冠肺炎治療用藥藥廠吉列德(GILD US)、再生元(REGN US)；全球基因定序領導者Illumina(ILMN US)。投資人若想投資COVID-19全球防疫概念股，00678 群益NBI生技ETF是一個可以參與生物科技發展趨勢，一手網羅新冠肺炎供應鏈個股且兼具成本低廉好處的投資工具。

進一步解析群益NBI生技ETF成分股，不但持有多數知名新冠肺炎全球防疫概念股，投資比重高達三成，且知名美國製藥商莫德納為第一大成分股權重11.23%，莫德納在7月21日列入標普 500 指數成分股，至今短短三天已上漲8.63%，今年以來股價也大漲233.9%，券商法人也看好其在新冠病毒疫苗以及病毒的疫苗以及心臟病、癌症和罕見遺傳疾病藥物的研發、試驗，因此也被認為將成為自特斯拉去年納入後，該指數最值得關注的新成員之一。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪表示，全球政府撒幣開始連年買疫苗，龐大的寡占商機獲利具想像空間。目前全球疫苗施打普及率持續推進，預估至2025年新冠疫苗市場規模將上看1,500億美元，加上新冠病毒陸續出現變異株(印度Delta、巴西Gamma等)，已有擴散至其他國家的現象，全球78億人口，目前僅有歐美已開發國家、中國、新加坡等國施打率高於50%，在全球新冠疫情尚未獲得有效控制之前，新冠疫苗儼然成為剛性需求，連同周邊藥物、檢測等醫療資源需求同步升溫，相關廠商獲利具想像空間。另外，目前各大藥廠積極研發新冠流感二合一疫苗，根據高盛推估，全球流感疫苗約有60億美元的規模，未來商機更可期。