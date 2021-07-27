北捷劍南路站TOD大樓招商會 廣邀廠商參加

劍南路站將成為中山區重磅新地標！無縫接軌台北市政府推動的TOD（大眾運輸導向型發展）政策，且因應防疫需求，台北捷運公司「劍南路站TOD大樓」案，將於8月4日（週三）採線上視訊方式，舉辦二場招商說明會，廣邀對招商案有興趣的專案管理（含監造）業者、營造商、辦公室及商場承租廠商，強強聯手共同投資興建，期望未來打造交通及文化樞紐，並強化發展經濟基礎。

台北捷運公司「劍南路站TOD大樓」是繼士林站、劍潭站TOD整體開發計畫後，第三個啟動的重量級專案。「劍南路站TOD大樓」招商說明會（採視訊說明會方式辦理）將預定8月4日當天舉辦二場場次，分別是上午場為10時至11時，下午場為14時至15時，重點旨在建築設計規劃及市場定位，屆時亦有宋哲賓建築師事務所、第一太平戴維斯團隊與會，專業介紹並答覆提問等。不畏疫情影響，請有意願參與線上說明會的廠商，可直接網路報名，報名網址點此。

台北捷運文湖線劍南路站，位於台北市中山區北安路與敬業三路交叉口，近士林區及內湖區外，東南側即與內湖科技園區相鄰，集合商場、商辦大樓進駐，加上街廓規模大而完整，開發潛力相當高，未來與環狀線交會，交通運輸能量勢必提高，成為進出內科的重要轉乘場站。

本棟建物預計於2023年施工，2027年完工後投入營運。預定開發地上16層、地下2層辦公商場大樓，規劃包含低樓層（1至3樓）商場面積約為2,000餘坪，中高層（4至16樓）辦公室面積約為8,000餘坪。

此外，劍南路站TOD大樓延續劍潭站防疫建築，規劃採單層排氣增加大樓新鮮空氣，並透過空調加裝滅菌設備、電梯零接觸自動叫梯等，達到零接觸，提高防疫效果，打造健康建築的舒適空間。該大樓外型新穎，搭配捷運劍南站造型折板元素，且大樓地面層適時引進山林綠意，讓整體感受放鬆自在，除了辦公門廳及商業空間，其餘則留設開放空間及客運轉運站，全面搭配並滿足民眾需求，如零售商店、特色主題餐廳及生活商場等，使公共開放空間機能更完善。

TOD係以大眾運輸導向型發展，將大眾運輸樞紐和車站做為主要核心，讓土地有效利用發揮極致，結合企業總部辦公室、商場等異業業種，成為綜合發展的集中區域。如士林站TOD大樓為具有旅館、商場、辦公室之多功能大樓，其中主題商場，定位為生活百貨，輔以特色餐廳，目標客層為觀光、通勤與通學人潮。利用捷運場站的集客力，吸引週邊民眾與觀光客前來，成為旅遊、生活及交通之地區核心場站。劍潭站TOD大樓規劃為企業總部，同時引進餐飲與書店等多元商業服務，未來將與捷運士林站TOD 雙塔相互輝映，塑造出圓山龍脈上最閃亮的一顆星。劍潭站TOD大樓即將進行統包工程招標作業，歡迎有興趣的營造商與本公司洽詢。