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新南屯特區房市熱 「金林無界」吸引科技人士

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
高規格日系宅規劃，獲得不少科技菁英與白領階層靑睞。記者宋健生/攝影
高規格日系宅規劃，獲得不少科技菁英與白領階層靑睞。記者宋健生/攝影

位於台中精密機械科技創新園區旁的「新南屯特區」，近幾年房市火熱，吸引科技菁英與白領階層目光。金林建設首發個案「金林無界」，今(27)日選在防疫降級的首日公開，立刻有不少購屋人預約賞屋，買氣強強滾。

現場專案經理陳浩維表示，自從微解封之後，案場預約看屋就比解封前多出逾五成，顯示市場剛性買盤仍在；而個案的地段與產品規劃，也獲購屋人青睞，其中不乏來自中科與精密機械科技創新園區的科技菁英族群。

位於中部科技走廊與單元二、三之間，被視為下個房市熱點的「新南屯特區」，在交通建設推波助瀾，中科、精科與工業區等多重產業加持下，不只創造可觀就業商機與人口紅利，也使區域房市受到高度矚目，國聚、富宇、金林等建商相繼進駐。

市調指出，當水湳經貿園區、14期等新興重劃區土地屢創高價，預售案價格相互拉抬影響下，擁有完熟生活機能、便捷交通，更符合剛性自住需求的南區、南屯區中古屋房價也持續上揚。

不僅兩年內新屋售價穩站4字頭，10年左右的中古屋價格也上探3字頭，在舊市區發展飽和、名宅版塊推擠下，帶動房價外溢擴張，新南屯特區順勢躍升為未來房市看好的燙金區段。

「想蓋一棟好住、美觀，品味歷久彌新的建築，來滿足挑剔好宅的購屋族」，一個單純的起心動念，讓走遍40多個國家、擁有豐富土地開發經驗的金林建設董事長李金鑰，決心整合市中心精華區段，推出首發個案「金林無界」。

基地位於永春北路、忠勇路口的「金林無界」，規劃57戶住家及2戶店面，37至44坪均質3、4房格局，每坪單價35萬至38萬元，每戶含車位總價落在1,300萬至1,800萬元間，總銷約10億元。

李金鑰善用女性經營者獨有的敏銳度、細膩度和溝通能力，凝聚大師級團隊，包括七期名宅推手戴育澤建築師，超高層建築權威張宏鉅，安藤忠雄建築研究所在台監造總工程師暨顧問中村一夫等人。

在產品規劃上，「金林無界」看齊七期的名宅規格，導入日系營建SOP，從建築規劃、空間格局、施工流程到品質控管，都要求最高標準，落實真正的「職人建築」。

陳浩維表示，除了大師團隊加值，「金林無界」也以獨樹一格的建築和公設規劃，打造引人入勝的生活饗宴。

金林建設首發個案「金林無界」今日公開，立刻吸引購屋人預約賞屋。記者宋健生/攝影
金林建設首發個案「金林無界」今日公開，立刻吸引購屋人預約賞屋。記者宋健生/攝影

房市 中科

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