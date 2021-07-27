只要1元 就有機會獲總統級豪華帛琉二日遊
防疫觀光新選擇，帛琉旅遊夢再升級。響應台帛旅遊重啟有望，深度旅遊電商平台KKday今(27)日宣布推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」活動，消費者只要線上支付新台幣1元，就有機會免費獲得「KKday總統級豪華帛琉二日遊」，包含中華航空商務艙來回機票一張、帛琉老爺大酒店總統套房一晚，還有中華民國駐帛琉大使館貴賓參訪安排，並由駐帛琉大使親自接見，全程體驗小英總統等級的豪華海島假期，限額一名，未中獎者也將獲贈KKday帛琉旅遊金3,000元。
KKday表示，目前正規劃帛琉五天四夜、四天三夜的全新型態的類自由行，包含經濟艙、商務艙兩艙等，並針對不同客群需求，推出主題旅遊體驗行程，讓旅客盡享美如人間天堂的帛琉奇景。
連小英總統都譽為「天堂美景」的友邦帛琉，讓去過的旅客都驚艷不已，包括知名旅遊作家溫士凱、Youtuber 得體夫婦、導演藍諾等多名部落客都真心推薦，因此KKday特別於即日起至8月6日晚間23時59紛推出「帛琉旅遊泡泡夢想包2.0」抽獎活動，並於8月11日前在KKday官網公布幸運中獎者，提供幸運中獎者全程享受總統級的豪華海島假期，包括搭乘中華航空商務艙、入住小英總統及多位國家元首都曾下榻的帛琉老爺大酒店總統套房，並在帛琉大使的親自陪同下，參訪擔任雙邊農業、文化等密切交流的重要推手中華民國駐帛琉大使館，不只可親身感受帛琉的絕美海島景觀，絕對是一生難得一次的總統級假期。
此外，KKday也表示，除頭獎中獎者外，所有消費者皆可獲贈價值3,000元的KKday帛琉旅遊金，可用於未來帛琉團體旅遊、帛琉自由行以及返台防疫旅館之費用折抵，人人有獎、不限數量，可說是重金祭出大獎，期盼能攜手航空及飯店等同業夥伴，爲此次的台帛旅遊重啟打響第一炮，歡迎更多台灣旅客前往造訪。
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