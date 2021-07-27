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上半年移轉棟數創八年新高 專家說是三原因

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

疫情前的房市復甦動能快速，根據內政部昨(26)日發布的統計數據，今(2021)年上半年全國的買賣移轉棟數創下近八年來同期新高，和去(2020)年同期的14萬棟相比，年增率25%。房產專家分析，上半年房市尚未受疫情影響，多與政府打炒房和企業擴廠等消息有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上半年全國買賣移轉棟數為17.5萬棟，和上一波景氣繁榮的2013年僅差距0.5萬棟，也因為過去一年房市快速反彈，政府積極打炒房，除了有七月正式上路的房地合一2.0和實價登錄2.0，還有央行的選擇性信用管制措施等。他認為雖然政策有效抑制投機，不過市場的剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢，而上半年的移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第3季的移轉棟數就會完全反映疫情下的市況，後續的移轉棟數可能出現量縮走勢。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年上半年全國買賣移轉棟數表現搶眼，除了與游資豐富、低利環境有關外，各地建設與科技園區擴廠等利多不斷，自用和投資雙盤支撐下，加速資金轉進房市，同時因新屋陸續交屋，也挹注上半年移轉量。不過下半年在疫情爆發下，她預估將會使得交易較為震盪。

統計顯示，今年上半年全國移轉棟數比去年同期增加約3.5萬棟、年增率25%，為17.5萬棟，而其中六都就佔有七成五的移轉棟數。翻開七月初的統計數據，不難發現，六都的移轉棟數也都有增加的趨勢，台北市年增23%、新北市年增24%、桃園市年增16%，台南市年增28%，而台中市上半年買賣移轉棟數居第二名、年增27%，高雄市年增幅度居六都之冠，勁揚32%。

從區域分布來看，中南部成長趨勢明顯，主因當地房價相對平價，又有就業機會帶動需求，加上有許多重大建設題材發酵，房市買氣暢旺，不過雙北市的反彈趨勢也很明顯，雙北市年增幅度也都超過2成，顯示這波房市復甦表現相當全面。

全國與六都建物買賣移轉棟數變化（信義房屋不動產企研室／提供）
全國與六都建物買賣移轉棟數變化（信義房屋不動產企研室／提供）

房市 疫情

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