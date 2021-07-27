郭婞淳奪台灣首面金牌 TOYOTA社群網站「狂賀」

超狂!台灣「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤級，為我國舉起首面金牌，3破奧運紀錄。和泰車代理的TOYOTA社群網站已經放上「狂賀! 郭婞淳榮耀力奪台灣首面金牌」，之前TOYOTA推出李智凱、郭婞淳奧運選手奮鬥精彩過程的短影片，再度吸引民眾點閱。

郭婞淳今天在東奧舉重女子59公斤量級，為台灣奪下東奧首面金牌。和泰車代理的TOYOTA在去年4月推出李智凱、郭婞淳奧運選手奮鬥精彩過程的短影片，今天再度成為市場上熱議影片，許多人看著郭婞淳影片都熱淚盈眶。

去年全民一起抗疫期間，和泰車推出李智凱、郭婞淳奧運選手奮鬥精彩過程的短影片，「我們做到了！」台灣加油!用來為防疫期間所有人加油打氣，這樣熱血影片，去年上架24小時成為網路熱議影片，網路點閱率已經破43.7萬人次，到目前為止已經有249.91萬次，而且點閱率還在持續攀升當中。

和泰車代理的TOYOTA品牌也期望鼓勵每一位堅守崗位努力的台灣人，和泰車贊助體壇健將李智凱、郭婞淳，並且將他們奮鬥努力的過程拍成影片，透過影片看到台灣人奮鬥及韌性，更彰顯台灣人的精神。