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台塑生醫投2.5億元參與和康私募 跨足高階醫材

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

為進一步擴大生技領域發展版圖，台塑生醫今天宣布投下2.5億元，參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生技（1783）的私募案，取得和康9.78％股權。未來將藉此跨入高階醫材應用發展，亦可與7月初剛取得和康經營權的大江生醫（8436）策略結盟，一起推動台灣生技大聯盟。

在此之前，台塑生醫也曾投資專精蛋白質與抗體藥物研發的聯生藥、聯亞藥，大獲成功。由於聯亞（3081）與高端最近並列國產新冠疫苗供應商，紅透半邊天，聯亞藥6月23日登錄興櫃後股價飆漲。惟7月以來，台塑生醫已兩度公告申讓聯亞藥共4,030張，且今天再公告申讓1,000張，引發外界各種揣測，真相終於大白。

台塑生醫主管強調，配合公司多元發展需要，台塑生醫啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的聯生醫股權，籌措資金以投入其他新投資。台塑生醫主管並預告，今天參與和康私募案只是開端，未來半年至一年，台塑生醫還會有2-3個投資案，金額規模都是億元以上。

台塑生醫董事長王瑞瑜董事長今天稱讚，和康生技是台灣最具國際競爭力的醫材廠商之一，掌握各類醫療等級膠原蛋白、玻尿酸的關鍵技術，多達50張的各國上市許可證；而搭配大江生醫全球化的發展能力，將可產生巨大綜效。透過此次合作，就共同推動台灣生技實力再次站上國際舞台！

台塑生醫副總劉慧啟補充表示，此次參與和康私募案有雙重意義。和康在關節注射液和人工代用骨方面擁有多達50張各國上市許可證，這方面價值非常高，台塑生醫可藉此掌握朝高階醫材發展的契機。

第二是和康7月初剛獲得大江生醫入主取得經營權。大江生醫有將近七成以上營收來自保健品和美容保養品，與台塑生醫的產品重疊度其實是滿高，因此雙方沒有直接合作。但大江的專長是國際化程度非常高，未來雙方如果能選一些項目聯手，可望一起提升台灣生技產業的國際競爭力。

台塑生醫成立18年來，發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商，近年來亦積極布局生技與新能源領域，不斷地擴大運營規模與範圍。台塑生醫除結合長庚醫學團隊，開發各類生技領域關鍵技術外，亦透過與策略性夥伴合作，選定具有差異化與國際化發展布局潛力的標的來進行投資，藉以加速跨入不同生技領域的發展。

台塑 生技產業 大江生醫

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