晟德口服液劑最新研究 登國際知名期刊CPN

晟德（4123）今（27）日宣布，該公司發表一篇針對晟德理曼提口服液劑（Rivast）的最新學術研究，獲登國際知名期刊CPN（Clinical psychopharmacology and neuroscience），此為第一個針對亞洲失智症族群所做的口服液劑研究。

晟德表示，失智症是高齡化社會下亟需正視的問題，世界衛生組織（WHO）預估於2050年全球失智症人口將達1.32億人。台灣在2018年步入高齡社會（65歲以上人口占比14%以上），據台灣失智症協會推估，至2041年台灣失智症人口將逾66萬人，相當於每100人即有3人罹患失智症。

晟德大藥廠總經理許瑞寶表示，晟德為台灣內服液劑領導品牌，專精於多元疾病類別之口服液劑品項開發，自2008年跨入神經精神科及CNS中樞神經領域，並將其視為第二成長動能。失智症好發於年紀大的長者，伴隨著吞嚥困難和及服從性不佳等問題，內服液劑可提供病患與照護者更便利、精準的醫療選擇，公司將持續放大研發能量，以滿足廣大病友及特殊病患的用藥需求。」

晟德表示，目前健保核准治療輕度及中度阿茲海默症的藥物，僅有乙醯膽鹼酶抑制劑（acetylcholinesterase inhibitor, AChEI），固體劑型對於失智症老年人來說，除了造成吞服困難外，在調整劑量期間也常會伴隨較明顯的腸胃道副作用，降低病患服藥意願。

晟德指出，國內數位神經內科醫師蒐集臨床真實數據並進行分析，在研究中提出一個新穎的概念：測試個別失智症患者的最佳治療藥物劑量。因口服液劑劑型可精準掌握劑量的特性，方便不同病患之病程進行劑量調整，跳脫固體劑型定量的限制。

數據顯示，個別患者在使用最佳治療劑量並持續追蹤一年的情況下，其簡短智能測驗（Mini-Mental State Examination；MMSE）的分數與治療前無統計上的差異，證明最佳劑量治療可減緩智能衰退。同時，研究也指出在調整最佳劑量的過程中，患者所產生的副作用少，進而提高持續用藥的比例。

理曼提口服液劑（Rivast）為晟德自主研發之劑型，適應症為輕度至中度阿茲海默型失智症與帕金森氏相關的輕度至中度失智症，目前在台灣已有13間醫學中心納入使用。