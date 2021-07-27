新竹老爺酒店：推奧運限定應援住房專案

新竹老爺酒店與YYsports竹科概念店聯手合作，在東京奧運期間推出「老爺應援夜未眠 x YYsports住房專案」，專案售價3,499元起，讓您在房間中享用美食，並用最安全的距離為國家隊加油，再加碼贈送YYsports運動抵用券，為您打造安心、無慮的應援第二現場。

為讓國人隔海也能參與熱血的奧運活動，新竹老爺酒店推出「老爺應援夜未眠 x YYsports住房專案」，專案內容包含歡樂炸雞Pizza分享餐，內含12吋大披薩、經典薄皮炸雞翅4對、凱薩沙拉以及可口可樂2瓶外，於平日入住，飯店再貼心加碼升等房型至豪華家庭客房，並延後退房至下午一點，讓您在房中一邊享用派對餐、一邊收看賽事轉播，隔海為國家隊加油打氣，感受四年一次的盛大賽事不用出國一樣超有感。

提及運動相關產業，絕對不能錯過深根台灣多年的寶成（9904）集團，除了精湛的製鞋工藝外，近年也開始拓展運動相關版圖，YYsports位於新竹最新型態的通路-竹科概念店，提供全方位運動服務，不僅擁有多元運動生活類型的服務體驗，提供給更多喜愛運動的不同需求，除提供精選的運動用品外，更有多項不同類型的運動活動,親子運動或是專業的訓練服務給予新竹地區喜愛運動的人。此次與新竹老爺酒店跨界合作，入住指定專案加碼贈YYsports 300元抵用券，藉此傳遞規律運動的好習慣，讓運動融入日常生活中。