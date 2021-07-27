台塑生醫與大江生醫結盟 砸2.5億元參與和康生私募

台塑生醫與大江生醫（8436）結盟，參與和康生（1783）私募。和康生（1783）今（27）日宣布，公司擬洽定台塑生醫以策略性投資人身分作為本次私募普通股之應募人，本次私募預計發行753萬4,235股普通股，應募人應於定價日（110年7月27日）起15日內繳足股款共計2.47億元。

台塑生醫表示，該公司除結合長庚醫學團隊，開發各類生技領域關鍵技術外，亦透過與策略性夥伴合作，選定具有差異化與國際化發展布局潛力的標的來進行投資，藉以加速跨入不同生技領域的發展。

繼投資專精蛋白質與抗體藥物研發的聯生藥、聯亞藥之後，台塑生醫於7月27日正式參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生技的私募案，未來將可藉以跨入高階醫材的應用發展，使生技版圖更加完整，亦可藉以和甫於7月初取得和康生技經營權的大江生醫策略結盟，一起推動台灣生技大聯盟。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，和康生技是台灣最具國際競爭力的醫材廠商之一，掌握各類醫療等級膠原蛋白、玻尿酸的關鍵技術，多達50張的各國上市許可證，搭配大江生醫全球化的發展能力，將可產生巨大的綜和效益，透過此次合作，我們將會一起努力，讓台灣的生技實力再次站上國際的舞台。

台塑生醫成立18年來，發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商，近年來亦積極布局生技與新能源領域，不斷地擴大運營規模與範圍。

台塑生醫表示，近期配合多元發展需要，台塑生醫開始啟動投資組合調整，藉由申讓投資多年的相關公司股權，籌措所需資金；基於後續轉投資資金需求，台塑生醫將再申讓聯亞藥股票1,000千股，以投入其他的發展項目。

本次透過參與和康生技私募案，一則掌握高階醫材發展契機，再則加速進行生技領域國際化布局，更重要的是，藉以與大江生醫策略聯盟，雙強聯手，後續將可進一步提升生技產業國際競爭力，假以時日，生技產業將有機會繼石化、鋼鐵、電子、醫療等項目，成為台塑企業跨入下一個世代發展、最具國際競爭力的項目，邁開重要的一大步！