快訊

舉重／從討厭練習到征服奧運 郭婞淳完成奪金最後一哩

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

高架豪宅甩魔咒 每坪突破200萬元

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
豪宅王「仁愛帝寶」成交均價突破200萬天價。 本報系資料庫
豪宅王「仁愛帝寶」成交均價突破200萬天價。 本報系資料庫

通常民眾在購屋前，會對其地理位置和周遭環境進行評估，而居家風水也是評估的一大要點。像是房子外架設高架橋樑、捷運等設施，噪音多、遮採光，也容易有空氣污染，在風水上被稱作「攔腰煞」。近期實價揭露，台北三間豪宅「潤泰敦峰」、「仁愛帝寶」及「0NE PARK元利信義聯勤」皆打破豪宅臨高架的魔咒，成交均價突破200萬天價。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市土地稀缺、整合不易，雖然鄰近高架橋有噪音、落塵與風水問題是一大抗性，不過豪宅依舊能以設計降低干擾，讓房價維持不墜。

統計臨高架橋的台北市豪宅，成交均價最高的前兩名皆位於大安區、鄰近建國高架橋，均價第一的為仁愛帝寶，每坪要271萬元，均價排名第二的為ONE PARK元利信義聯勤，每坪246.6萬，而北棟價格又高於南棟，均價第三高的為位於松山區、鄰近市民大道的潤泰敦峰，平均每坪要202.5萬，前三名平均均價都站穩200萬元大關，打破豪宅臨高架難寫天價的刻板印象，顯現產品力才是關鍵。

郎美囡分析，建國南北高架貫穿台北市核心，仁愛帝寶位於台北市傳統豪宅地段，僅東側近高架橋，且社區尚有建國南路一段多線道阻隔，干擾相對小，而ONE PARK隔著建國高架橋和大安森林公園相望，黃金地段與無敵景觀讓該案在預售時就勇奪實價成交單價第一。

資料中也指出，第四高價為敦南樞苑150.3萬元，第五名則為明日博121.3萬，但其近一年成交量23戶卻讓其他四間臨高架豪宅望塵莫及。郎美囡觀察，臨高架豪宅排名第五的明日博，中低樓層單價百萬出頭，高CP值也讓高資產買方趨之若鶩。

台北市新舊豪宅市場競爭持續白熱化，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，建案間不僅比拚地段、建材、景觀等硬實力，還要比管理等軟服務，雖有高低樓層價差，甚至旁邊有高架橋等設施，但在資金行情下依舊能寫下天價。

台北市臨高架豪宅成交均價最高的前五名住商機構／提供
台北市臨高架豪宅成交均價最高的前五名住商機構／提供

豪宅 帝寶 噪音

延伸閱讀

高架橋是房價殺手？三豪宅每坪突破200萬元

台南人就是愛透天！這三都公寓快沒市場了

高雄豪宅租金王曝光 投報率令人吃驚

不到三個月就能賣一戶 台南榮登全台銷售王

相關新聞

東元父子選後再戰 黃茂雄續砸銀彈「反反收購」東友

東元董事改選結果上週五（23日）出爐，一如預期，會長黃茂雄與寶佳、華新結盟的公司派取得8席、逾三分之二的絕對多數席次，續...

陽明第六艘11,000 TEU級新船 今日交船

陽明（2609）向船東正榮汽船株式會社租入，並由船東委交今治造船株式會社（今治造船）量身打造之全新11,000 TEU級...

高架豪宅甩魔咒 每坪突破200萬元

通常民眾在購屋前，會對其地理位置和周遭環境進行評估，而居家風水也是評估的一大要點。像是房子外架設高架橋樑、捷運等設施，噪...

「一切都照計劃進行」漫談《華麗一族》的情色陷阱

在洗溫泉時，芥川熱情的為法華洗背。芥川說：「只要能夠讓人稱魔鬼法華的老手檢查官屈服，他很樂意當三助甚至當蜘蛛助。」「三助」是指在澡堂替人洗背男人；「蜘蛛助」則是江戶時代替人搬運行李或抬轎子，無家可歸的浪人。可見芥川是為達目的不擇手段、不顧顏面的銀行常務。

從日劇華麗一族看東元父子相爭 企業家必學的一堂課

此劇在台灣播出之時，東元電機發生經營權之戰，黃茂雄與其子黃育仁父子相爭，甚至不惜對簿公堂，其過程和結局與本劇相似度極高，都是兒子難逃老子的魔鬼佈局，慘敗下陣。不得不說，原著山崎豐子功力極高，洞悉商戰及人性深奧之處，雖歷經40年，仍有可觀之處，真是一個千錘百煉的作品。

是否要併大潤發或家樂福？徐旭東：秘密

遠百（2903）今（27）日召開股東會，遠東集團董事長徐旭東被問到，法商家樂福或是大潤發是否有找上他，他僅表示，這是「秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。