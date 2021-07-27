高架豪宅甩魔咒 每坪突破200萬元

通常民眾在購屋前，會對其地理位置和周遭環境進行評估，而居家風水也是評估的一大要點。像是房子外架設高架橋樑、捷運等設施，噪音多、遮採光，也容易有空氣污染，在風水上被稱作「攔腰煞」。近期實價揭露，台北三間豪宅「潤泰敦峰」、「仁愛帝寶」及「0NE PARK元利信義聯勤」皆打破豪宅臨高架的魔咒，成交均價突破200萬天價。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市土地稀缺、整合不易，雖然鄰近高架橋有噪音、落塵與風水問題是一大抗性，不過豪宅依舊能以設計降低干擾，讓房價維持不墜。

統計臨高架橋的台北市豪宅，成交均價最高的前兩名皆位於大安區、鄰近建國高架橋，均價第一的為仁愛帝寶，每坪要271萬元，均價排名第二的為ONE PARK元利信義聯勤，每坪246.6萬，而北棟價格又高於南棟，均價第三高的為位於松山區、鄰近市民大道的潤泰敦峰，平均每坪要202.5萬，前三名平均均價都站穩200萬元大關，打破豪宅臨高架難寫天價的刻板印象，顯現產品力才是關鍵。

郎美囡分析，建國南北高架貫穿台北市核心，仁愛帝寶位於台北市傳統豪宅地段，僅東側近高架橋，且社區尚有建國南路一段多線道阻隔，干擾相對小，而ONE PARK隔著建國高架橋和大安森林公園相望，黃金地段與無敵景觀讓該案在預售時就勇奪實價成交單價第一。

資料中也指出，第四高價為敦南樞苑150.3萬元，第五名則為明日博121.3萬，但其近一年成交量23戶卻讓其他四間臨高架豪宅望塵莫及。郎美囡觀察，臨高架豪宅排名第五的明日博，中低樓層單價百萬出頭，高CP值也讓高資產買方趨之若鶩。