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Uber Eats和7-ELEVEN合作 29日起200店上線

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Uber Eats 今（27）日宣布7月29日起與7-ELEVEN合作，第一波共有200間門市上線，有近900項商品銷售，包含 CITY CAFE、聯名嚴選、零食飲料、生活雜貨、美妝等品類，30分鐘即可快速收到商品。

慶祝7-ELEVEN正式上線，7月29日起至12月31日前首次在 Uber Eats 選購生鮮雜貨外送商品，輸入【711首購】優惠序號，不限最低消費金額可在7-ELEVEN享首購5折優惠（最高折抵100元）。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示，與服務據點密度最高的 7-ELEVEN 合作能滿足消費者對商品多元化以及即時外送服務兩方面的全天候生活需求，生鮮雜貨外送服務如虎添翼。7月底上線的200家 7-ELEVEN 門市已經涵蓋離島以外的所有Uber Eats服務城市，第3季將增加至600間門市上線，力拚一年內達1200間。

7-ELEVEN 表示，7月29日起和Uber Eats第一波合作搶先在北中南限定200家門市上線，預估一年內有提供外送服務的7-ELEVEN門市將積極導入Uber Eats服務。

Uber 零食

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