東元父子選後再戰 黃茂雄續砸銀彈「反反收購」東友

東元董事改選結果上週五（23日）出爐，一如預期，會長黃茂雄與寶佳、華新結盟的公司派取得8席、逾三分之二的絕對多數席次，續掌經營權；而主打改革的黃茂雄長子黃育仁陣營卻也拿下3席，成為可與其他大股東平起平坐的派系。然而，父子角力並未因此結束，老黃陣營今天又發起一波公開收購的銀彈攻勢。

東元會長黃茂雄6月中旬才與中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的菱光科技過半股權；結果黃茂雄7月中旬又出手，隸屬其陣營的安富國際投資，要砸6億餘元收購菱光最大股東「東友科技」。鈺叡以每股29元收購菱光，截止日為8月10日；安富以每股18.2元收購東友，截止日為8月5日。

隸屬小黃陣營的光菱電子21日宣布，將公開收購東友科技20%股權，收購價為每股20元，收購總金額約4.5億元，時間拉至9月中；小黃之所以祭出「反收購」的銀彈攻勢，除了捍衛與死守大本營，也可防止他以菱光科技法人代表名義當選的東元董事，以後不會遭到撤換。

不過，隸屬老黃陣營的安富國際上週五股東會後才發出聲明，對東友公司普通股的收購決心不變，沒想到今天（27日）就立刻發起一波攻勢，將收購價從每股18.2元墊高至20.5元，父子間也再度燃起戰火。

安富國際今天也委託律師到士林地檢署按鈴申告，告發光菱電子董事長廖順榮為鞏固黃育仁的東友經營權，不顧光菱公司財務狀況，執意公開收購東友普通股，已違反其董事義務，並涉證交法特別背信等罪嫌。