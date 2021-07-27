「一切都照計劃進行」漫談《華麗一族》的情色陷阱

《華麗一族2021》正在台灣上映，由日本「國民男神」向井理PK木村拓哉的2007版本，當然引起了各界的矚目。華麗一族改編自日本知名女性作家山崎豐子的同名小說，講述昭和時期阪神銀行行長萬俵大介和兒子萬俵鐵平之間心靈糾葛和財團與政治謀略之戰，故事非常吸引人。

華麗一族2007的版本是由日本東京TBS電視台建台55週年紀念製作； 2021版本是日本WOWOW電視台建台30週年的紀念製作，華麗一族能夠得到兩個電視台列為周年紀念之作，可見其受歡迎的程度。

情色陷阱

金融檢查官法華在阪神銀行金檢的時候查到一筆山田興業的不法貸款，高達16億元，阪神銀行立即想辦法擺平此事，於是由東京事務所所長芥川常務及金融檢查官轉任阪神銀行所屬白鷺信用金庫擔任常務的田中松夫，在有馬溫泉飛雲閣溫泉飯店，召妓尋歡，飲酒作樂，在酒酣耳熱之後，田中松夫帶著藝妓開房間，給法華做了示範，法華跟著開房間去了，於是追根究底的「魔鬼法華」變成了慈悲的「神佛法華」，一切都過關了。此時芥川立刻回報萬俵大介「一切都照計劃進行」。一個堂堂的金融檢查官就在設計之下進入了溫柔陷阱。

在洗溫泉時，芥川熱情的為法華洗背。芥川說：「只要能夠讓人稱魔鬼法華的老手檢查官屈服，他很樂意當三助甚至當蜘蛛助。」「三助」是指在澡堂替人洗背男人；「蜘蛛助」則是江戶時代替人搬運行李或抬轎子，無家可歸的浪人。可見芥川是為達目的不擇手段、不顧顏面的銀行常務。

政治獻金在劇中所描述的大致有三種，平日獻金、選舉獻金及專案性質的獻金。阪神銀行的萬俵大介對神戶地區選出的社民黨中根正義議員特別好，原因是中根是自己銀行所在地選出的議員而且中根長期在大藏委員會問政，對銀行有幫助。阪神銀行利用山田興業不法貸款給了永田大臣16億，應該是長期的獻金，又在併吞大同銀行時再支付上億元的專案性質的獻金。

當然政治獻金也有一定的風險。如當年己故的池山總理為了修理永田議員時，凡是對捐獻給永田議員的企業，在稅務方面都受到特別嚴厲的照顧，藉以粉碎永田的資金管道。當時大介就非常小心，非常害怕被池山總理對阪神銀行施以「特別金融檢查」，沒有想到十年河東十年河西，第三銀行對田淵幹事長的政治獻金被發現的時候，永田當上了大藏大臣，也計劃對第三銀行發動「特別金融界檢查」來修理田淵幹事長。

「特別金融檢查」是整肅政敵，斷其金脈的終極武器。

為了應付複雜的政治及商業風險，銀行都會建立自己的「忍者部隊」，以掌握第一手的情報。日銀總裁松平的心腹秘書綾部，「擁有取得大藏省及其他金融機關第一手資訊的情報網」；阪神銀行頭取秘書速水「記得所有大藏省銀行人員的名字」；美馬則收編了大藏大臣永田官邸的管理人原田節子，不惜色誘節子，陪她上床，藉以便取得大藏大臣官邸召開秘密會議的絕密情報； 阪神銀行也組建了一隻「忍者部隊」，負責收集中央情資，從事政治活動，由東京事務所所長芥川常務擔任忍者部隊部隊長。其所轄的總務課這是「東京探題」。「探題」是鐮倉、室町時代派駐在要地統轄的政務長官，可見阪神銀行對忍者部隊的重視。

阪神銀行對忍者部隊的要求極高，而且分工精細，分配到忍者部隊的都是具有「銀行忍者三要件」即頭腦靈活、行動力快、交際廣泛，可謂是銀行界菁英中的菁英。他們的分工是政界由黑井課長負責，伊佐早五郎負責大藏省，冠收負責日銀，平松雲太郎則負責其他金融機構及媒體，當然銀行忍者也有他們的工作禁忌，「像德川時代的忍者一樣，不准反問，反問就會被砍頭」，即使沒有被告知工作真正的目的也得靠自己去察覺，否則就沒有資格當了銀行忍者，當然忍者也要有隨時為銀行犧牲的覺悟。

另外值得一提的是，在政界也有隱藏中的忍者，田淵幹事長和永田大臣素來不合，田淵把自己的秘書松尾安插在大藏省當審議官，是一個明棋，其實另外有一個暗椿忍者是銀行課課長助理濱崎，濱崎的太太是田淵廣島的同鄉，因此田淵收買了濱崎，長期通報銀行局的各種事情，足見田淵和永田之間政爭之烈。