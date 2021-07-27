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小七攜三大平台拚多元外送 推咖啡智FUN機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
搶攻企業茶水間半坪商機，CITY CAFE咖啡智FUN機35秒即可自製一杯CITY CAFE。(照片提供:7-ELEVEN)
搶攻企業茶水間半坪商機，CITY CAFE咖啡智FUN機35秒即可自製一杯CITY CAFE。(照片提供:7-ELEVEN)

降級不解封、低接觸服務持續被需要，統一超（2912）表示，7-ELEVEN將自8月2日起領先零售業首創外送業者入口平台「OPEN送」，攜手Uber Eats、foodpanda、foodomo三大外送品牌打造在地最大O2O外送整合服務平台「OPEN送」；同時搶攻企業茶水間半坪商機，「CITY CAFE咖啡智FUN機」5個月即搶進約20個企業辦公商圈，搭配「智FUN機」架構新型態迷你智能超商。

看好蓬勃發展的外送市場，7-ELEVEN將自8月2日起領先零售業首創外送業者入口平台「OPEN送」，結合Uber Eats、foodpanda、foodomo 3大外送品牌服務，透過OPEN POINT APP或官網進入「OPEN送」雲端平台，選擇想要點餐的外送品牌即可通往7-ELEVEN外送專區，涵蓋上百款商品、獨家限定的熱壓吐司、天素地蔬皆可透過線上訂購、宅送到家或到店自取，不定期推出咖啡與鮮食優惠，搶攻防疫低接觸服務商機。

7-ELEVEN將於7月29日起與Uber Eat攜手合作，提早完成即將上線的「OPEN送」多元外送平台布局，首波精選北中南200家門市提供服務、預估8月底合作店數將突破600家、力拼1年達1,200家，讓消費者能透過 Uber Eats 30分鐘外送服務將餐飲、零食日用品各類商品送達消費者手中。

同時，foodomo即日起正式加入7-ELEVEN經營的OPEN POINT熟客生態圈，開啟foodomo APP使用OPEN POINT會員帳號即可快速登入，與7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨等16大通路、8,000個據點聯合服務1,300萬名OPEN POINT會員，foodomo成為在地首家加入點數生態圈的外送品牌，未來也將陸續加入OPEN POINT會員回饋活動，打造差異化的外送熟客圈。

此外，防疫帶動低接觸需求順勢而升，7-ELEVEN掀企業茶水間半坪商機，「CITY CAFE咖啡智FUN機」搶攻辦公商圈，短短5個月即搶進約20個企業交誼廳、員工餐廳、科技廠辦茶水間，包括金控總部、科技大廠、政府機構等，「咖啡智FUN機」搭配可以一日五餐的「智FUN機」，從鮮奶、便當、三明治、麵包、零食、飲料都買的到，雙機台搭配宛如一間小型7-ELEVEN，架構新型態智能微型商圈，預計雙機年底前將鋪機超過1,500台。

「CITY CAFE咖啡智FUN機」首創免店員、免下載程式、免預約，35秒簡單4個步驟，就能自行製作一杯CITY CAFE，目前已囊括主流的支付工具，如icash 2.0、悠遊卡與一卡通，聯名卡也可自動加值，未來將導入行動隨時取兌換功能及更多元的電子支付方式，部分企業與廠辦平均單日銷售上百杯CITY CAFE，同步帶動智FUN機的鮮速食及點心類商品銷售成長。

7-ELEVEN自2018年推出以1坪空間即可開出一間迷你便利商店的「智FUN機」，以「母子店」型態運作成為6,200家門市的衛星服務站、開創門市營運第二成長曲線，搭配「CITY CAFE咖啡智FUN機」進駐高「含金量」的商辦、科技廠區、政府機關等，不僅延伸門市經營範圍進駐到企業商圈內，CITY CAFE原豆研磨呈現門市現煮咖啡風味，透過IOT遠端管理，即時監控原物料庫存以及銷售數據，協助門市即時掌握機台銷售狀況與庫存物料，並可於門市尖峰時間消費分流，達到店外商機有效經營。

咖啡 Uber 零食

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