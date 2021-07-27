58萬劑下午到貨 自購AZ疫苗將達188.3萬劑

行政院長蘇貞昌今（27）日宣布，政府自購的58萬劑疫苗，中午已從泰國曼谷起飛，預計下午3時許抵達台灣。若加計這批疫苗，我國自購AZ疫苗，共將到貨約188.3萬劑。

蘇揆在臉書宣布，政府自購的58萬劑AZ疫苗，已於中午從泰國曼谷起飛，預計下午3時許抵達。蘇揆提醒，我國的第一劑疫苗覆蓋率已經突破27%，請符合預約資格的民眾，盡快前往系統預約接種。

蘇揆也表示，感謝在第一線辛苦幫忙的醫護人員，才能讓整體接種作業如此順利。

據統計，日本捐助三批AZ疫苗，包括6月4日124萬劑、7月6日113萬劑與7月15日97萬劑，共334萬劑；我國自購的AZ疫苗到貨量，則分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬，與7月27日58萬劑，共188.3萬劑AZ疫苗到貨。

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