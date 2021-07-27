台中購物節8月推出迎報復消費 首獎是否續送豪宅受矚目

疫情重創各行各業，台中市政府經發局長張峯源指出，8月將推出第3屆「台中購物節」希望提振全市疫情消費力。市長盧秀燕今早表示，三級解封二級警戒，市府秉持「一前提兩態度」原則，確保防疫安全的前提下，穩健式解封、漸進式鬆綁，一點一點地開放，防疫也要顧經濟。台中購物節去年送豪宅，今年是否比照受矚目。

盧秀燕指出，今起全國調降為二級警戒，市府以「一前提兩態度」綜合評估，一個前提為「防疫安全」，唯有防疫安全才能進一步開放，市民的健康是最大考量；兩個態度是「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」，市府不會為解封而解封，而是經盤點一點一點地開放，不希望解解封封，不利社會經濟發展。

盧秀燕說，除防疫也要顧經濟，陸續推出紓困九箭、紓困十方，幫助民眾度疫情難關，振興經濟方面也提出振興經濟大補帖，開出五大藥方，針對個人紓困及產業租金等振興措施。

經發局長張峯源表示，今年的購節物預定8月舉辦，去年破90億元消費登錄金額，比前年成長3倍，帶動經濟效益更超過360億元。

另去年因防疫考量，首次推出電商平台，有7.4億次瀏覽量，去年購物節民調滿意度66.6％，85.9％支持明年續辦，市府準備好，迎接降級後的報復性消費力。