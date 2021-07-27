快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

台中購物節8月推出迎報復消費 首獎是否續送豪宅受矚目

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府8月推台中購物節，購物登錄發票，即可抽獎，以提振疫情經濟。圖／聯合報系照片
台中市政府8月推台中購物節，購物登錄發票，即可抽獎，以提振疫情經濟。圖／聯合報系照片

疫情重創各行各業，台中市政府經發局長張峯源指出，8月將推出第3屆「台中購物節」希望提振全市疫情消費力。市長盧秀燕今早表示，三級解封二級警戒，市府秉持「一前提兩態度」原則，確保防疫安全的前提下，穩健式解封、漸進式鬆綁，一點一點地開放，防疫也要顧經濟。台中購物節去年送豪宅，今年是否比照受矚目。

盧秀燕指出，今起全國調降為二級警戒，市府以「一前提兩態度」綜合評估，一個前提為「防疫安全」，唯有防疫安全才能進一步開放，市民的健康是最大考量；兩個態度是「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」，市府不會為解封而解封，而是經盤點一點一點地開放，不希望解解封封，不利社會經濟發展。

盧秀燕說，除防疫也要顧經濟，陸續推出紓困九箭、紓困十方，幫助民眾度疫情難關，振興經濟方面也提出振興經濟大補帖，開出五大藥方，針對個人紓困及產業租金等振興措施。

經發局長張峯源表示，今年的購節物預定8月舉辦，去年破90億元消費登錄金額，比前年成長3倍，帶動經濟效益更超過360億元。

另去年因防疫考量，首次推出電商平台，有7.4億次瀏覽量，去年購物節民調滿意度66.6％，85.9％支持明年續辦，市府準備好，迎接降級後的報復性消費力。

新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

台中市疫苗施打 29日新增4類人員

中市補教業、保母29日可打疫苗 盧秀燕：錯過只能預約

柔道／別吵楊勇緯屏東或台中之光？ 盧秀燕：反正都台灣之光

楊勇緯奧運奪銀家鄉窄巷露曙光 中市府加速另闢道路

相關新聞

大加碼！綠委喊出六倍振興券：不要凌遲無薪勞工

外界關注振興券如何發？民進黨立委何志偉表示，7月19日相關單位宣布，政府正在規畫振興方案，7月26日依然表示正在研議發放...

台中購物節8月推出迎報復消費 首獎是否續送豪宅受矚目

疫情重創各行各業，台中市政府經發局長張峯源指出，8月將推出第3屆「台中購物節」希望提振全市疫情消費力。市長盧秀燕今早表示...

政府規劃再發消費券　徐旭東：動作要快、發越多越好

今日降級解封，政府也規劃將推出振興措施再發消費券，遠百董事長徐旭東表示，這對百貨業來說雖然是利多，但是對防疫仍是不能鬆懈...

新北1.7萬間餐館 補貼計畫今開放申請

餐飲業在3級警戒下業績受到衝擊，新北市長侯友宜日前喊出「安心餐館防疫補貼計畫」，為轄內1.7萬間盡分微薄心力，經發局自今...

免再發紙本…陳冲：參考數位皮夾建立制度

為振興疫後經濟，政府研議比照去年發放振興券，並將數位版振興券列為推動重點，新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲表示，...

政院：振興方案最快9月上路

全國疫情三級警戒今起降為二級，行政院正規畫振興方案，外傳將不低於去年的三倍券，且無須在九月先把特別預算送立院審議。行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。