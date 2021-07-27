遠百竹北店預計Q4開幕 商場以客家風情為主體

遠百（2903）將於今年年底開出遠百竹北店，遠東集團董事長徐旭東表示，該店預計在今年第4季開幕，也因位於竹北區，客家是當地的主要族群，故商場會以客家風情為主體。

至於接下來的展店計畫，徐旭東說，因遠百開店開的早，有十幾年前或是甚至早在二十幾年前就開店，老地點不見得都對，需要做調整，「關閉店舖總要補回來」。

徐旭東說，竹北店不方便透露太多，不過因當地客家族群很龐大，所以竹北店會以客家為主體，也會融入客家人的飲食，將帶入許多首次到新竹地區的品牌；該店週邊住宅，也因遠百進駐，開始蓬勃發展，他十分看好這家店。

該店將可連結北到桃園，南到苗栗的消費者，也是當地少有的大型商場，可對大新竹地區提供更好的服務。