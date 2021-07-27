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大潤發、家樂福登門求售？徐旭東：秘密，不能講

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

遠百（2903）董事長徐旭東今（27）日在股東會上表示，零售業很有趣，也很挑戰，受疫情影響，很多零售業覺得經營得太辛苦，問我們要不要進去，我跟總經理講，他可以吃得消的話很好。媒體關注，這些上門求售的零售商是否有前些日子傳出求售的台灣家樂福或大潤發，對此，徐旭東說，「是秘密，不能說，（來求售的）有大有小。」

徐旭東說，這段時間，有很多零售覺得經營得太辛苦，因為沒有錢賺，人家覺得我很多錢，都很熱忱來問我，我叫他們去找總經理，他可以吃得消的話很好。

對於零售業者登門求售，徐旭東說，疫情的發展是一個很大的因素，但他也不看淡國內零售業，他認為，從好的角度來看，台灣很了不起，有很高的儲蓄率，現在看來旅遊也不見得那麼快開放，開放了民眾也不見得去，以這個角度講，很多消費力都還留在國內，上半年沒有買，下半年也會去，樂觀來說，下半年應該還不錯。

零售業 徐旭東 疫情

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