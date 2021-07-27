瓦城陸續開放內用服務 首波40家分店啟動

隨疫情警戒降至第二級，各縣市政府陸續公告餐廳內用指引，瓦城（2729）今（27）日宣布全台除台北、新北與宜蘭以外各分店，於今日起逐步開放內用服務，陸續開放首波40家分店內用服務，部分店點則以雲端店型態，專注提供外帶外送服務，持續滿足市場需求。

瓦城表示，旗下「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「時時香」、「1010湘」、「YABI KITCHEN」，將依照各分店所處商圈營運需求，陸續開放首波40家分店內用服務，部分店點則以雲端店型態，專注提供外帶外送服務，持續滿足市場需求。首波內用名單與訂位資訊，可關注官網最新消息或是致電各分店洽詢。

瓦城表示，集團去年起透過安心餐廳形象成為顧客防疫期間首選的信賴餐廳，此次開放內用更從食材、環境、服務三大面向推出六大服務安心保證，全面強化防疫措施；包含選用高規格且檢驗合格的食材與烹調流程，推出個人獨享套餐與多元的精選菜色。

除全面落實政府防疫規範，包含採梅花座與增設防疫隔板、桌間保持安全距離，進一步從嚴自主強化服務流程，全面降低從入店接待到後續入座、點餐等環節人員接觸，同步升級現場軟硬體設備、強化環境清潔消毒，並根據第一線服務同仁工作需求，著完整個人防疫裝備，包含防疫面罩、手套、拋棄式防護衣等，保障同仁安全健康，以高於標準的防疫規格，打造安心餐廳用餐環境。