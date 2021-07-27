快訊

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

58萬劑自購AZ疫苗 下午3時40分由華航運抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後解封 徐旭東：對下半年消費動能樂觀

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

遠百今舉行股東會，通過配發現金股利1.1元。對於下半年景氣，董事長徐旭東表示，疫情的發展是關鍵因素，但台灣儲蓄率高，疫情期間未消費的，都會在疫後補回，目前觀察，旅遊不見得會很快速開放，國內消費仍有相當的動能，前景仍相當樂觀。

徐旭東更說，疫情期間電子商務夯，但透過網路購物，然是缺乏了體驗性，民眾仍有出門消費的慾望。

雖有疫情因素，但包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等，遠百去年零售體系的合併營收1148億元，創下54年來新高點，合併淨利25.4億元也是近5年新高，成長18%，每股純益1.38元。

遠百總經理徐雪芳則表示，今年前5月表現很好，但隨後疫情升溫，三級警戒讓百貨業蕭條，但遠百除了全力配合防疫外，也利用線上購物與多元支付工具應用，讓業績仍有支撐，竹北店的展店雖然因為疫情稍有延後，但年底前一定會開出，成為新竹縣第一座大型購物中心。

徐雪芳說，隨著解封與疫苗覆蓋率提升，人潮也逐漸回流，加上政府可能推出新一波振興措施，希望把前面缺失的業績補回，至於寶慶店的重建，也希望3~5年內完成，成為台北市西區亮點。

疫情 遠百

延伸閱讀

新竹縣首座大型購物中心要來了！遠百竹北店年底開幕

表演場館今開館迎客 NSO再度舉辦首場國家級解封音樂會

新北三大監測指標 侯友宜：隨時拉回三級

亞泥配發現金股息3.55元 看好兩岸水泥市場

相關新聞

疫後解封 徐旭東：對下半年消費動能樂觀

遠百今舉行股東會，通過配發現金股利1.1元。對於下半年景氣，董事長徐旭東表示，疫情的發展是關鍵因素，但台灣儲蓄率高，疫情...

環球購物中心放棄台中BOT 11期多目標商場10月再招商

台中市政府今年2月宣布北屯11期重劃區的「市31」多目標商場由環球購物中心獲選最優申請人，但傳出環球購物中心放棄議約，經...

政經私房話／施遵驊退休 徜徉紅樓夢

央行產品人人愛，新台幣不論顏色或材質，大家都喜歡；各式套幣也是熱門收藏品。十年來只要與央行產品有關，就會看到發行局局長施...

蔡佩君：寶成東南亞擴產 不停歇

面對東南亞疫情持續升溫，寶成集團執行長蔡佩君昨（26）日接受本報專訪時表示，今年隨著全球經濟活動重啟，鞋類產品需求回升，...

上銀資本支出 大增三倍

上銀科技昨（26）日召開股東常會，董事長卓文恒表示，今年國內外積極建廠，資本支出將從去年的10餘億元增為30億至40億元...

台泥推出「十倍發展計畫」 拚南歐電動車快充龍頭

台泥上周宣布收購歐洲儲能公司NHΩA股權案達陣後，昨（26）日火速推出未來「十倍發展計畫」，其中NHΩA將部署南歐最大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。