疫後解封 徐旭東：對下半年消費動能樂觀

遠百今舉行股東會，通過配發現金股利1.1元。對於下半年景氣，董事長徐旭東表示，疫情的發展是關鍵因素，但台灣儲蓄率高，疫情期間未消費的，都會在疫後補回，目前觀察，旅遊不見得會很快速開放，國內消費仍有相當的動能，前景仍相當樂觀。

徐旭東更說，疫情期間電子商務夯，但透過網路購物，然是缺乏了體驗性，民眾仍有出門消費的慾望。

雖有疫情因素，但包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等，遠百去年零售體系的合併營收1148億元，創下54年來新高點，合併淨利25.4億元也是近5年新高，成長18%，每股純益1.38元。

遠百總經理徐雪芳則表示，今年前5月表現很好，但隨後疫情升溫，三級警戒讓百貨業蕭條，但遠百除了全力配合防疫外，也利用線上購物與多元支付工具應用，讓業績仍有支撐，竹北店的展店雖然因為疫情稍有延後，但年底前一定會開出，成為新竹縣第一座大型購物中心。

徐雪芳說，隨著解封與疫苗覆蓋率提升，人潮也逐漸回流，加上政府可能推出新一波振興措施，希望把前面缺失的業績補回，至於寶慶店的重建，也希望3~5年內完成，成為台北市西區亮點。