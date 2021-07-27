遠百徐旭東：竹北店年底前開出 大陸待汰舊換新

遠百（2903）今（27）日舉辦股東會，董事長徐旭東一開場就說，「今天感覺比較溫暖，因為疫情降到二級，人比較多，開股東會沒有股東在場，好像少掉一樣東西。」他並表示，遠百在竹北的mall在年底前一定會開出，而中國市場因為遠百去的早，20年前開的店尺寸都太小，地點熱區可能也換了，會趁機會汰舊換新。

徐旭東表示，遠百是多元化零售系統，遠百和SOGO各有風格 ，SOGO走的是日式，遠百是美式和歐式，兩者各有千秋，既競爭也合作，現在的顧客都有多元需求，滿足消費者各種需求很重要。遠百也持續在創新，雖然全世界百貨都不好，但台灣表現優於全世界，遠百去年也保持成長，消費者無法出國只能在國內買，增加國內營收。

徐旭東表示，遠百各體系也持續開店，每年幾乎都有新店開出，很多人問零售不好為什麼還要展店，零售雖因經濟因素委屈，但發展不均勻，很多地方還可以加強，像是今年底要開的竹北店，在高科技區域，是靠近最高收入的區域，遠百還沒開，當地房地產就漲了，疫情因素，雖然設備運送、進出口都受限制，使開店困難，但一定會在第4季開出。

針對大陸市場，徐旭東說，中國人口多，消費動能大，且政策提高消費，遠百因為去的早，20年前去開的店，尺寸也小了，地點熱區可能也換了，趁機會換換地方、做整合，從這角度講不見得差。

遠百總經理徐雪芳表示，遠百去年成績還算不錯，今年上半年本來是蠻好的，但五月後疫情變的嚴重，防疫也提升到三級，百貨業幾乎都沒有客人進來 主要是餐飲業都不能內用。遠百也利用線上購物和多元支付工具的運用，雖然疫情限制行動使業績也下滑不少，但隨著疫情好轉，警戒回升到二級，打疫苗的人數比率也不斷增加，又有振興券可望發放，公司會努力把前面缺的業績補回來。

遠百零售體系去年合併營業額為1,148億元(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業)，合併淨利為25.4億元，成長18%，每股盈餘1.38元，每股發放現金股利1.1元，再度交出亮眼的經營成績。其中，母公司遠東百貨營業表現再攀高峰，營業額創下公司54年來新高點，稅前淨利也創近5年新高。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店，以及City’Super超市營業表現可圈可點，遠東SOGO稅前淨利顯著成長，愛買則持續展店，台中水湳店以「購物中心型的量販店」Hyper Mall的經營模式於9月23日正式營運，City’Super也持續拓展多元購物管道，提高來客數，增加營運商機。

面對數位競爭新時代，遠百靈活應變，加速推動數位轉型，透過「線下體驗、線上服務」二大方向，逐步整合實體零售及網路購物，提供消費者精彩的生活。隨著消費者行為轉變的趨勢，遠百也將強化網路購物的發展，並透過APP、線上購物及社群媒體組成線上Online鐵三角，提供即時、貼心的線上服務。

此外，過去5年，遠百計畫性的調整管理模式，成功完成「建構無紙化辦公室、整合跨部門系統、制定管理指標KPI、建立企業入口網EIP」四大目標，有效控制營業成本，帶動生產力提升。未來，遠百將以「持續展店、強化體驗、創新管理、數位科技、發展網購」作為五大主要成長動能，提升競爭力及成長力，持續為股東創造最大的利益。

遠百繼去年1月19日，遠百信義A13正式開幕後，繼續前進竹北展店，目前竹北店主體建築已完成興建，預計開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下City’Super亦一同前進竹北展店。在兩岸布局上，除持續調整營運策略及模式以符合在地消費客群的需求外，也陸續評估適合的投資據點以及併購標的，持續擴大零售版圖與規模。

遠百主管表示，竹北店未來可望提供大新竹，乃至於桃園、苗栗消費者的需求，為遠百帶來新的成長動能。