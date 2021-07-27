快訊

第4輪已開放！不用再等疫苗簡訊了 直接上預約平台預約就成功

東奧桌球／男單首戰輕騎過關 林昀儒晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球購物中心放棄台中BOT 11期多目標商場10月再招商

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中11期重劃區「市31」BOT案喊停。圖／台中市經發局提供
台中11期重劃區「市31」BOT案喊停。圖／台中市經發局提供

台中市政府今年2月宣布北屯11期重劃區的「市31」多目標商場由環球購物中心獲選最優申請人，但傳出環球購物中心放棄議約，經發局已證實，預計今年10月重新招商。

經發局指出，環球購物中心表示因疫情及營建物料、工資上漲，量體成本增加3至4成，主動放棄資格，400萬保證金遭市府沒入。

經發局今年初宣布，經過8年11期「市場用地」BOT終於招商成功，環球購物中心獲選最優申請人，預計投資10億元，興建地下2層至地上4層，打造現代化市場及商場的購物中心，興建期約3年，營運期42年。

年初議約時，環球購物中心向市府反映有缺工缺料的問題，希望能延長興建期，並重新審視營建成本增加的問題，經發局同意延長議約期限至7月31日止。

但疫情持續影響，環球購物中心向市府表示，量體成本已多了3至4成，評估將造成虧損，決定放棄，履約保證金4百萬被市府沒入。

經發局表示，市府與環球購物中心於法定議約期間為110年3月31日前，達成議約共識，但環球購物中心不斷反映營建成本不斷攀升，經發局依促進民間參與公共建設法施行細則第58條特殊情形規定，同意延長議約期限至7月31日止。

經發局表示，環球購物中心提出目前每坪興建成本約12萬至16萬之間，已超過市31 BOT案規劃期間以每坪8萬元預算的財務條件，經環球購物中心內部評估，決議放棄議約資格。

經發局表示，因為市31緊臨14期重劃區，至74號快速道路約3分鐘車程，具潛在投資效益，仍將朝BOT方式開發，規劃新建市場多目標大樓，將依目前投資環境。將進一步參考近期市場用地成功招商案例，修改合約內容，重新調整招商文件，經甄審委員會同意後，10月再招商。

環球購物中心

延伸閱讀

警戒降二級 百貨恢復營業時間不同調

高雄市場降級後不依身分證號分流採買 改控管人流

數位消費 長線商機火

新北推急救貸2.0 仍僅板信商銀願意支援

相關新聞

政府規劃再發消費券　徐旭東：動作要快、發越多越好

今日降級解封，政府也規劃將推出振興措施再發消費券，遠百董事長徐旭東表示，這對百貨業來說雖然是利多，但是對防疫仍是不能鬆懈...

疫後解封　徐旭東：對下半年消費動能樂觀

遠百今舉行股東會，通過配發現金股利1.1元。對於下半年景氣，董事長徐旭東表示，疫情的發展是關鍵因素，但台灣儲蓄率高，疫情...

遠東百貨股東會 徐旭東：下半年淨利反而有成長

遠東百貨今天舉行股東會，董事長徐旭東出席主持，他向股東報告時表示，去年受到疫情影響，上半年業績不好，但下半年反彈後業績只...

環球購物中心放棄台中BOT 11期多目標商場10月再招商

台中市政府今年2月宣布北屯11期重劃區的「市31」多目標商場由環球購物中心獲選最優申請人，但傳出環球購物中心放棄議約，經...

政經私房話／施遵驊退休 徜徉紅樓夢

央行產品人人愛，新台幣不論顏色或材質，大家都喜歡；各式套幣也是熱門收藏品。十年來只要與央行產品有關，就會看到發行局局長施...

蔡佩君：寶成東南亞擴產 不停歇

面對東南亞疫情持續升溫，寶成集團執行長蔡佩君昨（26）日接受本報專訪時表示，今年隨著全球經濟活動重啟，鞋類產品需求回升，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。