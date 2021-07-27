環球購物中心放棄台中BOT 11期多目標商場10月再招商

台中市政府今年2月宣布北屯11期重劃區的「市31」多目標商場由環球購物中心獲選最優申請人，但傳出環球購物中心放棄議約，經發局已證實，預計今年10月重新招商。

經發局指出，環球購物中心表示因疫情及營建物料、工資上漲，量體成本增加3至4成，主動放棄資格，400萬保證金遭市府沒入。

經發局今年初宣布，經過8年11期「市場用地」BOT終於招商成功，環球購物中心獲選最優申請人，預計投資10億元，興建地下2層至地上4層，打造現代化市場及商場的購物中心，興建期約3年，營運期42年。

年初議約時，環球購物中心向市府反映有缺工缺料的問題，希望能延長興建期，並重新審視營建成本增加的問題，經發局同意延長議約期限至7月31日止。

但疫情持續影響，環球購物中心向市府表示，量體成本已多了3至4成，評估將造成虧損，決定放棄，履約保證金4百萬被市府沒入。

經發局表示，市府與環球購物中心於法定議約期間為110年3月31日前，達成議約共識，但環球購物中心不斷反映營建成本不斷攀升，經發局依促進民間參與公共建設法施行細則第58條特殊情形規定，同意延長議約期限至7月31日止。

經發局表示，環球購物中心提出目前每坪興建成本約12萬至16萬之間，已超過市31 BOT案規劃期間以每坪8萬元預算的財務條件，經環球購物中心內部評估，決議放棄議約資格。

經發局表示，因為市31緊臨14期重劃區，至74號快速道路約3分鐘車程，具潛在投資效益，仍將朝BOT方式開發，規劃新建市場多目標大樓，將依目前投資環境。將進一步參考近期市場用地成功招商案例，修改合約內容，重新調整招商文件，經甄審委員會同意後，10月再招商。